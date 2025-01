Adrien Mangili, Magie naturelle et libre pensée. Étude d'une relation ambivalente (XVIe-XVIIe siècles)

La pensée magique aurait-elle fertilisé en profondeur l’athéisme moderne ? Adrien Mangili explore la façon dont les libres penseurs, tels Gabriel Naudé et Charles Sorel, ont utilisé la magie naturelle pour contester les dogmes religieux, mais aussi pour explorer les secrets les plus occultes du monde physique. En examinant cette relation complexe, l'ouvrage démontre que la rigueur scientifique et la subversion religieuse ont pu coexister avec une conception magique de la nature. La magie naturelle, loin d’être une simple superstition, devient un outil puissant pour remettre en question les certitudes établies. Cette plongée dans les textes et les idées de ces savants interroge plusieurs régimes de rationalité curieux et éclaire d’un jour nouveau les fondations de la pensée moderne.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction





PREMIÈRE PARTIE. Magie(s) naturelle(s)

Chapitre premier. Au fil des traditions

La magie naturelle dans l’Antiquité La magie naturelle au Moyen Âge La magie naturelle à la Renaissance La magie naturelle au temps des libertins

Chapitre II. Définir la magie naturelle

Variations disciplinaires La magie prise au mot

Chapitre III. Magie et subjectivité

DEUXIÈME PARTIE. Désenchanter la magie naturelle

Chapitre IV. Lumière sur l’occulte

De l’asile au masque : le discrédit progressif des qualités occultes Scepticisme et aveuglement : l’occulte comme substitut à la magie Occultisme et pédanterie Chapitre V. Alternatives aux sympathies

Le chou et la vigne : pour une sensibilité végétale Le coq et le lion : contre une fable scientifique Chapitre VI. L’onguent sympathique ou la tentation corpusculaire L’imposture paracelsienne Vider les sympathies de leur contenu La fable de Digby : la sympathie corpusculaire à l’épreuve de la fiction

Chapitre VII. Contre les talismans

Démanteler les talismans : arguments philosophiques Rire des talismans

Chapitre VIII. Le microcosme désincarné

Instrumentaliser ou dénoncer ? Le microcosme de Vanini contre celui de Montaigne La victoire de Montaigne : la fantaisie de la symétrie Microcosme burlesque : l’homme éclaté de Cyrano

TROISIÈME PARTIE. Magie naturelle et naturalisme

Chapitre IX. Magie et progrès

La magie naturelle comme propédeutique critique : Sorel dans le sillage de Bacon Atomisme radical : de la sympathie à l’âme matérielle

Chapitre X. L’occulte et l’imperfection de l’homme

Faire voir l’aveuglement : le trope sceptique du sens manquant au service d’un décentrement subversif Scepticisme et magie : redéfinitions transgressives de l’ignorance louable

Chapitre XI. La figure ambiguë du mage

Mages libertins : la magie naturelle comme remède contre la crédulité et l’imposture Sorcier, athéiste, magicien ! L’accusation de magie comme signe de ralliement des esprits forts Dans le costume du mage : mystifier pour démystifier

QUATRIÈME PARTIE. Sympathies dissidentes

Chapitre XII. Analogies subversives

De la superstition des pratiques : le libertin dans les pas du réformé La magie de l’eucharistie : imposture, conjuration et superstition Généralisations libertines : de la formule magique à la prière Chapitre XIII. Miracles de nature Miroir magique et miroirs déformants Imiter le Christ, ou le miracle à portée de main

Chapitre XIV. Impostures sans magie

Au miroir de Vespasien : miracles, thaumaturgie et mesquinerie Au miroir de Philostrate : contaminations fictionnelles

Conclusion