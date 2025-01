« Pablo Picasso et Jaume Sabartés en toutes lettres » (Séminaire général, ITEM, ENS Paris)

L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à la prochaine séance de son Séminaire général de critique génétique le mardi 11 février 2025, de 17h à 19h pour la conférence de Fatiha Idmhand (Université de Poitiers, ITEM - CNRS/ENS)

Pablo Picasso et Jaume Sabartés en toutes lettres

Secrétaire particulier et ami de longue date de Pablo Picasso, Jaume Sabartés a joué un rôle essentiel au sein de l’entourage de l’artiste. Discret et souvent en retrait, sa contribution a pourtant été déterminante pour la diffusion des idées de Picasso et l’internationalisation de son œuvre. Sabartés a agi comme un médiateur stratégique entre l’artiste et les divers acteurs influents du monde de l’art.

Cette communication a pour objectif de mettre en lumière le rôle essentiel de Sabartés dans la construction de l’image publique de Picasso et de mieux comprendre son impact sur la carrière de l’artiste en examinant ses contributions à la consolidation du statut de Picasso dans le monde de l’art. Nous examinerons plus particulièrement ses deux fonctions principales : celle de premier biographe de Picasso et celle de principal intermédiaire de celui-ci pour les ventes et les expositions de ses œuvres.

Cette présentation aura pour objectif de partager les premières conclusions issues de l’analyse des échanges épistolaires entre les deux hommes, une correspondance de près de deux mille lettres s’étendant sur plus de 75 ans. Cette analyse fournira un aperçu des dynamiques amicales, fraternelles, intellectuelles et créatives qui ont façonné leur relation. Nous présenterons également les premiers résultats d’une étude des manuscrits relatifs à la genèse des deux principales biographies de Sabartés : Picasso. Portraits et souvenirs (1946) et Picasso. Documents iconographiques (1954). Ces œuvres, déterminantes pour la réception de l’œuvre de Picasso, illustrent le rôle crucial de Sabartés dans la construction de l’image publique de l’artiste et dans la structuration de sa réception critique. En examinant les dossiers génétiques de ces biographies, nous mettrons en lumière l’impact de Sabartés sur la diffusion des idées de Picasso et sur la gestion des aspects publics et privés de sa carrière.

La communication abordera également deux aspects essentiels liés à l’étude du vaste corpus que constituent les archives de Pablo Picasso, et en particulier ses correspondances : l’utilisation des outils numériques pour l’analyse et l’exploration de ce corpus épistolaire, ainsi que les questions juridiques associées à ces documents précieux.

Si les technologies numériques permettent une analyse systématique des échanges entre Jaume Sabartés et Pablo Picasso en facilitant l’identification de réseaux thématiques, de motifs récurrents et de dynamiques relationnelles complexes, leur utilisation requiert un investissement substantiel en amont, à la fois pour la modélisation des connaissances et pour la structuration des données. La préparation des données, le développement de modèles d’analyse adaptés et la mise en place de systèmes de gestion de l’information sont des étapes cruciales pour optimiser l’efficacité des outils numériques.

Parallèlement, plusieurs considérations légales doivent être prises en compte en ce qui concerne, par exemple, les droits d’auteur, les restrictions d’accès et la protection des données sensibles. L’utilisation des lettres, manuscrits et autres documents épistolaires, en particulier pour les archives privées de Picasso et de Sabartés, nécessite une vigilance accrue vis-à-vis des lois sur la propriété intellectuelle. Nous examinerons les moyens de garantir la conformité des travaux de recherche avec les lois en vigueur.

Fatiha Idmhand est Professeure des Universités et spécialiste en études hispaniques contemporaines (XXe-XXIe siècles). Ses travaux se concentrent principalement sur les processus de création en contexte de conflits et analysent les effets des contraintes situationnelles – telles que les guerres, les exils, les emprisonnements et les dictatures – sur la genèse des œuvres et la circulation des objets culturels. Ses recherches s’articulent autour de trois axes principaux : les transferts culturels, avec un intérêt particulier pour le rôle des médiateurs, la génétique des œuvres, et les humanités numériques. Elle est l’autrice de nombreux travaux sur ces thématiques. Depuis 2017, elle étudie la figure de Jaume Sabartés et son rôle essentiel en tant que médiateur de Pablo Picasso. Ses recherches se sont progressivement élargies pour inclure l’ensemble du réseau de relations de Picasso, afin de mieux comprendre les dynamiques d’échanges culturels et créatifs qui entouraient l’artiste.