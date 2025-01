"Les défis de l’enseignement de la géopoétique et des études végétales ". Conférence de Rachel Bouvet (Avignon & en ligne)

Les humanités environnementales constituent, en France, un champ de recherche émergent, innovant et interdisciplinaire, qui met en relation les sciences dites dures et les sciences humaines et sociales, afin d’aborder les questions environnementales sous l’angle des enchevêtrements, des intrications et de favoriser ainsi le développement d’une pensée complexe et critique, fondée sur des savoirs scientifiques aussi bien que culturels et sensibles.

Il s’agit, dans cette conférence, de présenter la dimension transdisciplinaire de la géopoétique – au croisement de la littérature, de la géographie, de la philosophie mais aussi des sciences du vivant – et des imaginaires botaniques.

Cette rencontre sera l’occasion de questionner des stratégies d’enseignement que Rachel Bouvet a développées au cours des années, à l’Université du Québec à Montréal : promenades littéraires, ateliers d’écriture, apprentissage sur le terrain, dialogue entre experts et littéraires...

En présentiel :

Inspé d'Aix-Marseille Université, site d’Avignon (salle de conférence)

En distanciel :

Par Zoom : ID de réunion 856 1642 8230 ; code secret 264077