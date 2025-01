Jean-Marie Serreau, ré-enchanter la scène par le son et l’image (Théâtre de la Cité Internationale Paris)

Après le Théâtre de la Tempête, la Comédie-Française, l’Odéon, Le Cloître Saint-Louis en Avignon, La Villa Chanteclerc à Fort de France, le chantier Serreau-Nouvelles humanités fait escale en ce début d’année 2025 au Théâtre de la Cité internationale où, en 1968, s’installe la Compagnie Serreau-Perinetti pour y impulser, à la demande de Malraux, une nouvelle vie culturelle ouverte sur l’international. Convaincu qu’il est nécessaire de « ré-enchanter la scène par le son et l’image », Jean Marie Serreau ouvre la saison 1968-1969 avec La Tragédie du Roi Christophe de Césaire et Les Ancêtres redoublent de férocité de Kateb Yacine. Il entreprend d’aménager de nouveaux espaces pour le théâtre dans l’orangerie et la salle des fêtes et expérimente divers dispositifs techniques. Ce sont ces investigations tant audiovisuelles, plastiques que sonores que nous nous proposons de partager tout en analysant la pensée du théâtre qui était la sienne.

Ce nouveau volet se déroulera au Théâtre de la Cité internationale, pour une rencontre-débat-lectures-conférences et projection en partenariat avec la BnF et l'INA les 30 et 31 janvier 2025 de 9h à 18h dans la Salle La Resserre.

