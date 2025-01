Une péninsule en miroirs : modèles, transformations, déformations au Moyen Âge (Paris)

La journée d’étude porte sur la configuration de modèles et anti-modèles au cours du Moyen Âge. L’usage du mot speculum par la critique pour désigner un genre littéraire est souvent associé aux miroirs des princes, des ouvrages qui prétendent offrir le(s) bon(s) modèle(s) de gouvernement et de formation du futur roi. Cette journée d’étude souhaite interroger à quel point peut-on distinguer les miroirs des princes des autres traités (moraux, scolastiques ou juridiques) ? Cett interrogation sur le speculum comme genre littéraire revient, en effet, à questionner les autres traités, dont le titre comprend la plupart du temps le mot speculum et qui reprennent des thématiques et stratégies rhétoriques identiques ou similaires (comme l’utilisation d’exempla). Cette rencontre s’intéresse plus particulièrement à l’existence et la circulation de cette littérature didactique en péninsule Ibérique, territoire qui semble avoir été l’un des lieux privilégiés de ce genre de production en Europe occidentale.

Découvrir sur Fabula le détail du programme & les modalités pratiques…