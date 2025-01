Gilles Siouffi, Paris-Babel

Plus qu’ailleurs en France, c’est à Paris qu’au fil des siècles s’est construit le français normé et admis que nous connaissons, langue littéraire aussi bien qu’administrative, juridique et politique. Pourtant, la palette des langues qui y sont parlées depuis deux mille ans est autrement diverse. C’est cette riche histoire que Gilles Siouffi entreprend de raconter dans cet ouvrage passionnant.

Babel-Paris vient combler une lacune : aucun ouvrage n'avait jusqu'alors retracé l'histoire linguistique de Paris et de sa périphérie des origines à ce début de XXIe siècle.

Parce qu'il concentre la plus large palette linguistique de France, Paris offre un fascinant laboratoire de normalisation, mais aussi de manipulations et de métissages linguistiques.

L'étude, qui s'adresse à un large public, part des langues ou dialectes à partir desquels le français s'est progressivement formé (gaulois, latin, francique, germanique...), puis observe au fil des siècles tous les apports (langues étrangères) ou créations (langages alternatifs, comme l'argot, le verlan...), jusqu'à

la centaine de langues entendues aujourd'hui à Paris.

Gilles Siouffi est professeur en langue française à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Parmi ses nombreux ouvrages : Une Histoire de la phrase française (Actes Sud / Imprimerie nationale, 2020) ; Le Génie de la langue française (Champion, 2010) ; Mille ans de langue française : histoire d’une passion avec Alain Rey et Frédéric Duval (Perrin, 2007).

Sommaire

Introduction

1. Chez les Parisii

Du gaulois au latin

La ville des nautes

Premiers contacts : les Francs

Langue des illettrés

Pro Deo amur

Une nouvelle langue venue de la mer

2. Paris, futur centre du “français” ?

Ville carrefour

Le latin des clercs

Puros Gallicos ?

Rue des Lombards

Revenir au latin ?

Cris de Paris

Quand pipeur jargonne

3. Le Paris de la Renaissance

Le français du roy

“Ouystes” et “anti-ouystes”

Écumeurs de latin

Culture des langues

L’épicentre du français ?

Paris à la mode italienne

Du gascon à Paris

4. Le XVIIe siècle

Au bon caquet des charlatans

Premiers salons

Le parler de la truche

Une France italienne ?

À l’ère du “bon usage”

De la ruelle à la rue

Nouveaux visiteurs

5. Le XVIIIe siècle

Éloge des langues modernes

Tout pour le français

Si on allait aux “Italiens” ?

Paris à la mode anglaise

Une ville “cosmopolite” ?

Parler de Chaillot, parler de Montmartre…

Un sens nouveau du “populaire”

Paris plus que jamais au centre ?

6. Le XIXe siècle

Un Corse à Paris

Une capitale tentaculaire

La comédie sociale et son langage

Le français comme il faut

À l’heure du parigot

Dandys et autres fashionables

Savoyards, Auvergnats, Bretons, Provençaux…

Paris, creuset des langues européennes

De la colonisation au “village nègre”

7. Les XXe et XXIe siècles

De la bohème aux Montparnos

Le grand atelier parisien

La mondialisation par la guerre

Une langue en exil : l’arménien

Le nouveau Paris russe

“Paris, cœur de la race noire”

Le français en “crise” ?

L’argot des fortifs

À l’heure de l’internationalisme

Paris est une fête

Dépression et immigration

Paris à l’heure allemande

Paris libéré : une nouvelle heure américaine ?

La disparition du “parisien” ?

De l’argot au verlan

Paris kreyol

De nouvelles immigrations venues d’Europe

L’émergence du Maghreb et de l’Afrique

Chinatown-sur-Seine

La grande “métisserie”

Le romani, langue sans territoire

Cosmopolitisme culturel

La dynamique touristique

Paris contre le globish ?

Wesh wesh

Mini-Babels, maxi-Babel

Conclusion

Bibliographie

Index des langues

Index des gentilés