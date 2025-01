Genre(s) et frontière(s). Séminaire des doctorant·es du CERC 2024-2025 (Sorbonne nouvelle & en ligne)

Séminaire des doctorant·es du CERC 2024-2025 : "Genre(s) et frontière(s)"

Organisé par Ashvini Chandrakumar, Julie Oliveira Da Silva, Carola Paolucci, Maëlle Savina, Elizaveta Shevchenko et Lin Yang.

Université Sorbonne Nouvelle, Campus Nation

17h-19h

—

Programme 2024-2025 : "Genre(s) et frontière(s)"

Lundi 20 Janvier 2025 : Franchir les frontières – Salle A608

Larah RAHARISON (Sorbonne Nouvelle, CERC) – « Bouleversement de la notion du « chez soi » (home) à travers l’immigration et le retour dans les œuvres de Narayan et Rakotoson

Carlos Humberto SANTOS CHINCHILLA (Sorbonne Nouvelle, CERC) – « Démolir les murs pour bâtir des ponts au sein des Amériques : une lecture distraite de la frontière EUA-Mexique avec Borderlands/La Frontera, The New Mestiza de Gloria Anzaldúa »

Ashvini CHANDRAKUMAR (Sorbonne Nouvelle, CERC) – « Ouverture des frontières. Inventions ou réinventions génériques du récit de voyage issu de la presse : Mark Twain, Guy de Maupassant et A.K. Chettiyar ? »

Lundi 10 Février 2025 : Genres et expérimentations littéraires – Salle A524

Nesrine RAISSI (Praxiling/CPTC) – « Le genre testimonial un genre discursif attesté ? Cas des témoignages des internés du camp de Rivesaltes »

Anne-Kim TREMBLAY (Université de Montréal) – « Les nouvelles frontières littéraires du Xinjiang ; entre fiction et réel chez Li Juan et Yerkesy Hulmanbiek »

Sarah STEFANOWSKI (Université Lyon 3, IETT) – « Queer et terres frontalières : le cas de l’autaire suisse Kim de l’Horizon »

Lundi 10 Mars 2025 : Genre(s) et identité – Salle A608

Emma LUP (Sorbonne Université) – « “Je t’aime. Etends-toi près de moi et dis-moi ton nom, quel que soit mon sexe” : transgressions sexuelle, religieuse et générique dans l’épisode du Sphinx dans Joseph et ses frères de Thomas Mann »

Maryam MOMTAHEN (Sorbonne Nouvelle, CeRMI) – « La femme à la fenêtre : les frontières bougeront »

Bianca MACEDO & Gabrielle PINTO (Université de l’État de Rio de Janeiro, CAp/UERJ) – « Guiomar Torresão and Júlia Lopes de Almeida in A Mensageira : literary magazine dedicated to Brazilian women (1897-1900) »

Lundi 7 Avril 2025 : Genre(s) et identité – Salle A608

Carola PAOLUCCI (Sorbonne Nouvelle, CERC) – « Identités postcoloniales : figures de femmes chez Zadie Smith et Shumona Sinha »

My-Linh DANG (Sorbonne Nouvelle, CERC) – « This is for mẹ : récolter la parole des mères dans les bandes dessinées et l’autofiction en prose de la diaspora vietnamienne »

Maëlle SAVINA (Sorbonne Nouvelle, CERC) – « “Au-dedans de moi, une force cruelle me déchira en deux” : récits d’une identité fracturée en France et au Japon »

Lundi 12 Mai 2025 : Aux bords de la réception – Salle A608

Julie OLIVEIRA DA SILVA (Sorbonne Nouvelle, CERC/CREPAL) – « Les conférencières : entre femmes de lettres et femmes de presse »

Yiting WO (Sorbonne Nouvelle, CERC) – « Au-delà de la frontière : auteur impliqué dans le roman policier métaphysique de GE Fei »

Pedro GOMES DIAS PINTO (Université de Campinas, Université Paris Cité, FAPESP) – « L’éclatement des genres : Let Us Now Praise Famous Men, de James Agee et Walker Evans »

Lundi 16 Juin 2025 : Frontières et transgressions linguistiques – Salle A608

Yawei LIU (Sorbonne Nouvelle, CERC) – « De Rastignac à Édouard Louis : les transfuges de classe loin du roman »

Pierre-Alain BOURGOIN (Sorbonne Nouvelle, CERC) – « Lire et entendre les langues : les réinventions génériques de la linguistique-fiction au contact de nouveaux supports »

—

Toutes les séances seront ouvertes au public, en présentiel, dans la limite des places disponibles, avec possibilité de retransmission à distance. Nous vous prions de vous inscrire auprès de doctorant.e.s.cerc@gmail.com.

Le lien pour suivre le séminaire à distance vous sera envoyé par mail avant chaque séance.