Marie-Hélène Routisseau, Censure, Le sexe à la lettre

Ce bref essai, qui se situe au croisement de l'anthropologie et de la littérature, analyse l'évolution des usages de la censure des livres destinés à la jeunesse. Si l'économie culturelle dominée par la marchandisation du sexe et la promotion des identités sexuées nous invite à penser que la censure institutionnelle serait devenue obsolète, la censure anomique nous amène au contraire à reconsidérer les bases morales et éthiques sur lesquelles s'édifient les représentations de la sexualité.

Quel nouveau partage entre un sexe proscrit et un sexe prescrit est en train de se constituer ? Comment le discours sur la sexualité a-t-il évolué dans la littérature de jeunesse ? Quels effets les mutations sociétales produisent-elles sur cette littérature ? Celles-ci ont-elles une incidence sur la mimèsis et plus largement sur l'imaginaire ? Comment renforcent-elles les critères normatifs ? Comment transforment-elles les politiques éducatives ? Telles sont les questions auxquelles cet essai tente de répondre.