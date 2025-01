Bibliothèque de l'École des Chartes, t. 177 : "Les archives contemporaines : théories, pratiques, débats"

Table des matières

Les archives contemporaines : théories, pratiques, débats

De la dépêche télégraphique au télégramme diplomatique informatisé, 1853-1989, par Erwann RAMONDEC

Le contentieux entre le ministère des Colonies et le ministère de la Marine autour des archives coloniales, 1893-1897, par Fabienne CHAMELOT

L'organisation des archives à la Bibliothèque nationale : une application des préceptes de Charles Braibant ou une innovation de Thérèse Kleindienst ?, par Anne LEBLAY-KINOSHITA

Le groupe « Archives » du Service central organisation et méthodes (1963-1968). Un rendez-vous manqué entre administration et archives ?, par Édouard VASSEUR

Mélanges

Une journée particulière (20 octobre 1602). Le renouvellement de l'alliace entre Henri IV et les ambassadeurs des Ligues suisses au sortir des guerres de Religion : recharge sacrale, traditions politiques et innovations diplomatiques dans le manuscrit fr. 10717 de la Bibliothèque nationale de France, par Jérémie FERRER-BARTOMEU et Christian MARTENS

Bibliographie

I. Comptes rendus critiques

II. Notes de lecture

Résumés, Abstracts, Zusammenfassungen

