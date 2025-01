Romanica Wratislaviensia, n° 71 (2024) : "La traductologie en français : spécificités, inspirations, résonances"

Le numéro 71 des Romanica Wratislaviensia, intitulé « La traductologie en français : spécificités, inspirations, résonances », réunit des études qui présentent la spécificité de la traductologie francophone, et notamment canadienne, ou gravitent autour de quelques thèmes majeurs (retraduction, paratextes de traduction, circulation internationale des biens symboliques et marché de la traduction) abordés dans l’optique des apports de plusieurs chercheurs français (Antoine Berman, Gérard Genette, Pierre Bourdieu). Elles sont le résultat des discussions menées pendant le colloque célébrant en 2022, à Cracovie, le 25e anniversaire de la collaboration du Réseau thématique « La traduction comme moyen de communication interculturelle » (Universités de Lille, de Wrocław, Jagellonne et de Haute-Alsace (Mulhouse)). Une sélection de contributions présentées pendant cette rencontre a été publiée aussi dans la revue Między Oryginałem a Przekładem.

Table des matières

Présentation (Elżbieta Skibińska, Natalia Paprocka et Kaja Gostkowska) ... 7

Annie Brisset, La traductologie canadienne : ancrage européen, tropisme anglo-américain ... 9

Marzena Chrobak, L’art du portrait du traducteur dans l’espace francographe : deux recueils et une histoire des traductions ... 39

Tania Collani, La critique d’expression française et la traduction de la poésie ... 53

Kaja Gostkowska, La présence de la théorie d’Antoine Berman dans les écrits traductologiques polonais vue à travers le prisme de trois revues de traduction choisies ... 69

Adrienn Gulyás, Capital symbolique, consécration et marché des retraductions de littérature française en langue hongroise entre 2000 et 2020 ... 87

Joanna Jakubowska, Les enjeux de la citation dans deux préfaces métatraductives d’André Gide ... 107

Enrico Monti, La retraduction, ou l’historicité des traductions: un élan francophone ? .... 115

Natalia Paprocka, Katarzyna Biernacka-Licznar, Après la révolution : les éditeurs lilliputiens polonais et leur offre dans les années 2016–2020 ... 129

Elżbieta Skibińska, Revisiter les retraductions françaises de Pan Tadeusz : autoréflexivité dans les péritextes des (re)traducteurs ... 147

Kristiina Taivalkoski-Shilov, La retraduction: le sort de la conception bermanienne en Finlande ... 165

Joanna Warmuzińska-Rogóż, Traductrices – chercheuses – autrices et l’entre-deux-langues : la spécificité canadienne ... 183

VARIA

Joanna Kotowska-Miziniak, Le temps, le mouvement et l’immobilité dans les œuvres littéraires et photographiques de Claude Simon ... 197

Radka Mudrochová, Jan Lazar, Fabrice Hirsch, Lʼemploi des anglicismes de la mode et les recommandations officielles : étude des usages basée sur des outils linguistiques ... 211

Regina Solová, Traduire dans un système autoritaire en temps de crise : les représentations des événements polonais de 1980-1981 dans la presse officielle polonaise à destination des lecteurs occidentaux ... 225

Witold Ucherek, Monika Grabowska, Les faux-amis dans les notices lexicales des dictionnaires bilingues au service de l’apprentissage du FLE ... 239



COMPTES-RENDUS

Joanna Madejczyk, Circulation des idées en temps de guerre (Circulations littéraires. Transferts et traductions dans l’Europe en guerre (1939-1945), Christine Lombez (dir.), Presses universitaires François-Rabelais, Tours 2021) ... 255

Witold Ucherek, La métalexicographie française sous toutes ses coutures (Cinquante ans de Métalexicographie : bilan et perspectives. Hommage à Jean Pruvost, Danh-Thành Do-Hurinville, Patrick Haillet et Christophe Rey (dirs.), Honoré Champion, Paris 2022) ... 258