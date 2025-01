Voix, littérature, musique : objets de débats, objets de désir (XVIIe-XXIe siècles). Soutenance HDR de Sarah Nancy (Paris Cité)

Sarah Nancy soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches, le samedi 15 février 2025 à 14h00, à l’Université Paris Cité,

devant un jury composé de :

Anne E. Berger, professeure émérite à l’Université Paris 8, examinatrice

Florence Dumora, professeure à l’Université Paris Cité, garante

Tony Gheeraert, professeur à l’Université de Rouen, pré-rapporteur

Véronique Lochert, maîtresse de conférences HDR à l’Université de Haute-Alsace, examinatrice

Florence Lotterie, professeure à l’Université Paris Cité, présidente

Christophe Martin, professeur à Sorbonne Université, pré-rapporteur

Bertrand Porot, professeur émérite à l’Université de Reims, examinateur invité

Le dossier d’habilitation s’intitule Voix, littérature, musique : objets de débats, objets de désir (XVIIe-XXIe siècles). Il comprend notamment un mémoire de synthèse de l’activité de recherche, un recueil de travaux en trois volumes, et un ouvrage inédit : Masculin, féminin, littérature. Usages métapoétiques du genre en France au XVIIe siècle, dont voici une présentation :

Pourquoi les catégories de féminin et de masculin s’invitent-elles dans les discours sur la littérature, même quand il ne s’agit pas de dire quelque chose du genre des personnes impliquées dans les pratiques littéraires ? Pourquoi s’invitent-elles, autrement dit, à travers d’innombrables motifs et figures pour parler littérature ? Sont-elles indispensables ? Quelle importance leur accorder ? Quels sont leurs effets ? L’ouvrage explore ces questions à partir de l’étude de quatre constellations de motifs genrés, en France, dans un large XVIIe siècle : l’effémination, le corps féminin, l’amour et le désir, la mixité. Mettant au jour les contradictions et les paradoxes révélés par l’usage de ces motifs à des fins poétiques et esthétiques, il ambitionne de contribuer à la réflexion sur les effets de la littérature en termes de subjectivation de genre.

La soutenance se tiendra dans le bâtiment de la Halle aux farines, salle 580F (salle des thèses).

—

Informations pratiques pour trouver la salle :

L’entrée de la Halle aux farines se situe au 10-16, rue Françoise-Dolto (en face du Subway).

https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2022/11/PlanB5_HAF_2022.pdf

La salle 580 F (salle des thèses) se trouve au 5e étage du hall E de la Halle aux Farines.

Pour y accéder : entrer par le Hall E, allée paire, puis prendre l’ascenseur F.

Prévoir 20 mn depuis le métro pour arriver jusqu’à la salle.