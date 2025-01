Cycle de conférences - séminaire "Communautés imaginées & politique des langues" de l'EUR FRAPP de Créteil

L'EUR FRAPP, école universitaite de recherche de l'Université Paris-Est Créteil, est un cursus interdisciplinaire d’excellence, en Master et en Doctorat, adossé à un programme scientifique inédit sur les relations entre pouvoir et langage.

Elle accueille son Conseil scientifique international du 16 au 21 janvier 2025. Sous la présidence de Souleymane Bachir Diagne, il est composé de spécialistes du périmètre scientifique de l'EUR FRAPP. La première de ces visites triennales avait donné lieu à plusieurs conférences dans le cadre de l'Université d'été 2022 qui portait sur le thème : « Imaginaires des langues : enjeux de pouvoir, nouveaux savoirs » et avait permis d'asseoir les grands axes du programme directeur de l'EUR FRAPP.

Pour leur deuxième visite en janvier 2025, les membres du Conseil scientifique international nous gratifient de plusieurs conférences au cours desquelles ils partageront avec nous certains aspects saillants de leurs travaux.

Les conférences sont ouvertes au public.

Programme :

Jeudi 16 janvier, 11h-13h

Conversation avec Souleymane Bachir Diagne, Directeur de l’Institut d’Etudes Africaines, Columbia University, Président du Conseil scientifique de l’EUR FRAPP, autour de Universaliser. "L'humanité par les moyens d'humanité", Albin Michel, 2024 et Ubuntu. Entretien avec Françoise Blum, Ed. de l'EHESS, 2024.



Vendredi 17 janvier, 10h-12h

Conférence de Luis Alberto Quevedo, Directeur de la Facultad Latino americana de Ciensas Sociales Argentina : "Parole et Pouvoir : Bolsonaro, Milei et Trump transforment le discours politique"

Lundi 20 janvier, 10h-12h

Conversation avec Lydie Moudileno, Marion Frances Chevalier Professor of French and Professor of French and American Studies and Ethnicity, University of Southern California, autour de Mythologies postcoloniales: Pour une décolonisation du quotidien. Paris: Editions Honoré Champion, 2018 et de Postcolonial Realms of Memory. Sites and Symbols in Modern France. Liverpool: Liverpool University Press), 2020

Mardi 21 janvier

10h-12h : Yves Frenette, Chaire de Recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les circulations et les communautés francophones, Université Saint-Boniface, Manitoba, "Métissage et Métis en Amérique du Nord francophone"

14h-16h : Hans-Jürgen Lüsebrink, Université de Saarbrücken, "Réflexions sur les concepts théoriques liés à l'interculturalité et aux transferts culturels - approches théoriques et applications analytiques."

Contact : scol.eur.frapp@u-pec.fr