Journée d’étude en marge de l’exposition L'Atelier du faux. Faux livres, fausses reliures, fausses identités (Woluwe-Saint-Pierre, Bruxelles)

Journée d’étude en marge de l’exposition

L’Atelier du faux. Faux livres, fausses reliures, fausses identités

organisée à la Wittockiana

par Perrine Decroës

avec le soutien du FNRS-Documents rares et précieux

le 30 janvier 2025

« Il est difficile de dire la vérité, car il n’y en a qu’une, mais elle est vivante, et a par conséquent un visage changeant », écrivait Franz Kafka (Lettres à Milena – cité dans Étienne Klein, Le goût du vrai, 2020). La frontière entre le vrai et le faux est en effet parfois ténue, voire trouble. Cette réflexion trouve une résonance particulière dans l’univers du livre, où l’originalité et la création cohabitent avec la copie, le pastiche et la contrefaçon. Ces pratiques, qu’elles soient marginales, intentionnelles ou clairement frauduleuses, interrogent non seulement la notion d’authenticité, mais également les multiples fonctions sociales, culturelles et politiques du livre.

La Wittockiana, musée des arts du livre et de la reliure, s’emploie à montrer que le livre, au-delà de sa fonction de support matériel, est aussi un objet de société à part entière. Vecteur de transmission des savoirs et des idées, il est un instrument de pouvoir et de contrôle, un élément d’identité culturelle, un objet économique, un médiateur social, un support de contestation ou encore, un moteur de changement. À ce titre, le livre reflète les dynamiques et tensions sociétales, y compris dans ses rapports au faux, qu’il s’agisse de falsification, d’imitation, de détournement ou de création militante.

La journée d’étude organisée en marge de l’exposition L’Atelier du faux à la Wittockiana se veut le reflet de cette diversité, offrant une approche éclectique des thématiques liées au faux dans le monde du livre. À travers des interventions portant sur des sujets tels que la contrefaçon en Belgique, le pastiche littéraire, les bibliothèques fictives, ou encore la fiction biographique comme genre à part entière, cette journée se propose de souligner les multiples déclinaisons du faux dans la littérature et les arts du livre. En s’appuyant sur des perspectives historiques, littéraires et culturelles, les contributions dévoileront les tensions, les stratégies et les enjeux, parfois ambigus, qui entourent ces pratiques, tout en questionnant leur impact sur notre rapport à l’authenticité, à la création et à la mémoire collective.

En écho avec les débats contemporains sur les notions de vérité et de post-vérité, cette journée d’étude entend démontrer, par une pluralité de points de vue, que le faux ne saurait se réduire à une définition unique. Il constitue ainsi un prisme pertinent pour comprendre les ambitions, tensions et paradoxes propres à toute société et à toute entreprise créative.

Sur ces questions, nous aurons ainsi le plaisir d’écouter :



Renaud Adam (Université de Liège), Paul Aron (Université libre de Bruxelles), Bruno Goosse (Académie royale des beaux-arts de Bruxelles), Jacques Hellemans (Université libre de Bruxelles), Véronique Jago-Antoine (Archives et musée de la littérature), Stéphane Mahieu (écrivain), David Martens (Katholiek universiteit Leuven) et Quentin Nerinckx (Katholiek universiteit Leuven).

—

Modalités pratiques :

Les communications, présentées en langue française, auront une durée de vingt-cinq minutes, suivies de quinze minutes de discussion. Toutes les interventions se dérouleront en présentiel, les visio-conférences n’étant pas acceptées.

Date : 30 janvier 2025

Heure : de 9h30 à 17h30

Lieu : Rue du Bemel 23, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Inscription : info@wittockiana.org

Responsable : pdecroes@wittockiana.org