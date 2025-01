Tintinnabula, cloches et clochettes. Actualités de la campanologie, de l'Antiquité au XXIe s. (L'Isle-Jourdain, Gers)

Objet phare de la culture chrétienne occidentale et des paysages sonores parcourus par Alain Corbin dans son ouvrage sur la France du XIXe siècle, la cloche a connu une histoire multiforme et complexe, mais toujours très riche. Objet sonore ou instrument de musique, elle est aussi un objet hautement identitaire et symbolique dont le tintement ou la sonnerie font écho à une variété de constructions sociales et politiques. La désignation même de l’objet évolue largement au cours du temps, de l’Antiquité la plus archaïque aux usages les plus contemporains. Outre la terminologie servant à la désigner, la cloche devient, d’un petit objet sonore de bronze à l’usage agricole, domestique et cultuel, un artefact monumental pouvant même, lorsqu’il est mis en série, former des carillons polyphoniques. Cette transition entre la fin de l’Antiquité et le Moyen‑Âge a questionné précocement de nombreux érudits et théologiens, ce dès le VIIIe siècle de notre ère. La vision médiévale puis moderne de la cloche, souvent construite à partir des seules données littéraires mais aussi iconographiques, a longtemps conditionné et conditionne encore notre vision de l’objet, chez les Anciens polythéistes comme chez les Juifs et les premiers Chrétiens. Aux époques modernes et contemporaines, la cloche, dans le monde occidental mais aussi dans d’autres aires culturelles, s’enrichit de sens supplémentaires qui s’ajoutent à cette polysémie préexistante. Le recul, dans le paysage français du moins, des sonneries religieuses face à l’occupation du paysage sonore par le pouvoir civique et de ses sonneries propres a encore modifié le sens de l’objet, tantôt vu comme élément de résistance, élément identitaire ou au contraire archaïsant. Si ce colloque propose de concentrer son attention sur l’objet “cloche”, compris dans une acception la plus large possible afin de saisir cette complexité de sens, il fait également le choix de le voir sous un angle totalement diachronique, sans restriction chronologique, géographique ou culturelle.

Programme

Jeudi 6 mars

13h30 : Accueil des participants et du public

13h45 : Introduction Dr. Arnaud Saura-Ziegelmeyer, membre de l’UR CERES, Institut Catholique de Toulouse et membre associé de PLH-ERASME, Université Toulouse II Jean Jaurès

13h55 : “Bells in Ancient Egypt : history and use on the background of new finds in thetemple of Athribis and those of the Musical collection at the University of Göttingen” Dr. Heidi Kopp-Junk, Assistant Professor in Egyptian Archaeology at the Institut of Mediterranean and Oriental Cultures, section for Egyptian temples, Polish Academy of Sciences Warsaw and Seminar for Egyptology and Coptic Studies Georg-August University of Göttingen

14h20 : “Investigation on Roman bells in central Europe” Dr. Mag. Beate Maria Pomberger, Natural History Museum Vienna

14h45 : “Sur une cloche de Prusias ad Hypium : un important témoin campanaire de latransition entre périodes impériale et byzantine ?” Dr. Nicolas Amoroso, Conservateur de la section des Antiquités grecques et romaine, Musée royal de Mariemont, chargé de cours invité à l’UCLouvain Dr. Jean-Sébastien Balzat, responsable des publications et éditeur scientifique, Musée royal de Mariemont, chargé de cours invité à l’UCLouvain Dr. Arnaud Saura Ziegelmeyer, membre de l’UR CERES, Institut Catholique de Toulouse et membre associé de PLH- ERASME, Université Toulouse II Jean Jaurès

15h10 : pause café

15h25 : “An unknown type of Medieval bell” Dr. Alex Rodriguez Suarez, Visiting Professor, Institute of History, University of Hradec Králové

15h50 : “Sonner les cloches à Lyon : quelques éléments sur l’histoire du paysagesonore d’une ville” Dr. Hervé Chopin, chercheur associé UMR 5138 Arar, Université Lyon 2 / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

16h15 : “Les Dencausse : une famille de fondeurs bigourdans au XIXe siècle. Entretradition et innovations” Thibaut Loriot de Rouvray, chercheur associé à l’Inventaire général, Région Occitanie - Département des Hautes-Pyrénées16h45 : fin première demi-journée

17h : Visite Maison Claude Augé (pour les intervenants et organisateurs)

18h : Conférence-débat autour du patrimoine campanaire Eric Sutter, président de la Société Française de Campanologie

19h : Concert au musée

Vendredi 7 mars

8h45 : Accueil des participants et du public

9h : “Poésie campanaire en Suisse italienne : contextes et modèles” Dr. Romeo Dell’Era et Dr. Dylan Bovet, respectivement chercheur associé et chargé de cours en littérature latine de l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité, Université de Lausanne

9h25 : “L'ineffable mélancolie des cloches dans la poésie fin-de-siècle” Dr. Francesca Paraboschi, Università degli Studi di Milano

9h50 : “Sonner l’agonie du monde : des cloches et de leurs sonneurs dans Là-bas de Huysmans” Dr. Marie-Cécile Cadars, membre de l’UR CERES, Institut Catholique de Toulouse

10h15 : pause café

10h30 : “La photogrammétrie comme méthode au service de l’étude, de la communication et dela valorisation des cloches et de leur décor” Lucien Verzni, Doctorant à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes - PSL

10h55 : “Altération du bronze campanaire : un patrimoine artistique et sonore en danger ?” Dr. Aline Petitmangin, CNRS, Université Paris Est Créteil / Université de Paris

11h20 : Visite du musée (intervenants et organisateurs) Bruno Delfino, guide, Musée Campanaire de l’Isle-Jourdain

12h30 : pause repas (intervenants et organisateurs)

14h : “Petites cloches des morts (Bach, Schubert)” Dr. Jean-Philippe Grosperrin, Maître de conférences, Université Toulouse II Jean Jaurès

14h25 : “Paysages campanaires en musique, entre glas et visions d’un monde flottant” Dr. Laurent Marty, Conservateur en chef des bibliothèques, Directeur adjoint du SCD de l’Université Toulouse III Paul Sabatier

14h50 : “Comme une cloche : imitations, figuralismes et évocations campanaires dansl’univers de la guitare” Dr. Lidia Insarralde-Murgante, membre de l’UR CERES, Institut Catholique de Toulouse

15h15 : pause café

15h30 : “À la bonne distance des cloches” Dr. Ada Acovitsióti-Hameau et Dr. Philippe Hameau, respectivement membre de l’association ASER du Centre-Var et chercheur, Université Côte d’Azur de Nice

15h55 : “Ce que les cloches racontent du ciel : une représentation cinématographiquedu fatum” Dr. Gérard Dastugue, membre de l’UR CERES, Institut Catholique de Toulouse, membre associé ELMEC, Université Rennes II, sociétaire SIMEA

16h20 : “À toutes volée” : six nouvelles cloches contemporaines pour Fontevraud” Emmanuel Morin, directeur artistique et culturel de l’Abbaye Royale de Fontevraud Centre culturel de rencontre

16h40 : Conclusion Dr. Pascal Gaillard, membre du CLLE, Université Toulouse II Jean Jaurès, CNRS.