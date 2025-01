Échange collaboratif autour de l’organisation de manifestations scientifiques. Deuxième volet (6e atelier des doctorant·e·s & jeunes chercheurs·euses de la SFLGC, en ligne)

La Société Française de Littérature Générale et Comparée propose des ateliers en visio-conférence qui visent à accompagner des doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s dans leur(s) approche(s) thématique et méthodologique de la recherche en littérature comparée. Ces ateliers s’appuient sur le partage d’expériences, sur l’exposition de travaux de recherche et sur la discussion de difficultés méthodologiques.

Le prochain atelier, intitulé « Échange collaboratif autour de l’organisation de manifestations scientifiques. Deuxième volet » se tiendra le mercredi 29 janvier 2025, entre 17h et 19h. Il prendra la suite de l’atelier qui a eu lieu le 9 octobre 2024 et qui s’était concentré sur les préparatifs d’un événement scientifique (journée d’études, colloque...). Nous avions abordé la constitution du comité d’organisation et du comité scientifique, la rédaction de l’appel à communications, l’élaboration d’un programme, l’établissement du budget prévisionnel et la diffusion de l’information. Le but était d’établir un guide participatif voué à être publié sur le carnet Hypothèses de l’atelier ; ce deuxième volet vise à le compléter en évoquant les préparatifs de dernière minute et le déroulement de l’événement le jour même, ainsi que sa valorisation a posteriori, notamment par la publication des actes.

Il n’est pas nécessaire d’avoir assisté au premier volet pour participer à cette deuxième session. Les retours d’expérience sont plus que bienvenus – en particulier de la part de personnes qui auraient participé à l’édition d’actes à la suite d’un colloque ou d’une journée d’études et qui souhaiteraient partager leurs conseils.

Aucune préparation n’est attendue. Pour participer, merci d’envoyer un e-mail à atelierdocto@sflgc.org avant le 24 janvier 2025 afin de recevoir le lien de la visio-conférence. Pour faciliter les échanges et permettre à tous et à toutes d’exprimer ses idées, le nombre de places est limité.

—

Alix Borgomano, Ashvini Chandrakumar, Oriane Chevalier, Margaux Gérard, Solenne Guyot et Nina Roussel

avec le soutien d’Élodie Coutier et de Sylvie Humbert-Mougin dans le cadre de la SFLGC.