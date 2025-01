Rencontre littéraire avec Rachel Kushner (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse VD)

Rencontre littéraire avec Rachel Kushner

Le lac de la création

Samedi 18 janvier 2025, 18h30

À l’origine d’une œuvre remarquable et remarquée, Rachel Kushner compte parmi les grands noms de la littérature contemporaine américaine. Née de parents anticonformistes dans la mouvance beatnik, l’autrice grandit dans un environnement fortement politisé qui ne manquera pas d’imprégner ses romans, célébrant les personnages rebelles, renégats et marginaux en tous genres. De l’armée insurgée de Fidel Castro dans Télex de Cuba (Le Cherche Midi, 2012) à des codétenu·es dans une prison californienne de haute sécurité dans Le Mars Club (Stock, 2018), en passant par les brigades rouges italiennes dans Les lance-flammes (Stock, 2014), les affranchi·es des normes imposées deviennent des espèces ubiquistes dans ses textes, tant la romancière maîtrise l’art de l’immersion littéraire.

Dans son quatrième roman, Le lac de la création (Stock, 2025, traduit de l’anglais par Emmanuelle et Philippe Aronson), Rachel Kushner s’engage sur le terrain d’une communauté d’éco-activistes de la Dordogne rurale, en France. Sadie Smith, une ex-agente du FBI, y est envoyée par d’obscurs et influents mandataires dans le but d’infiltrer ce collectif luttant contre la surexploitation agricole de la région. Aux investigations de la sagace narratrice se mêlent les délibérations de Pascal Balmy, leader charismatique de la communauté, et de Bruno Lacombe, son mentor soixante-huitard nihiliste reclus dans une grotte.

Sur un canevas de roman d’espionnage, l’autrice tisse une toile de réflexions historiques et philosophiques empreintes d’un humour caustique. Elle s’attaque à la question des ravages causés par l’industrialisation massive des zones rurales par le biais des contre-cultures, s’invitant chez celles et ceux qui fuient le monde pour créer le leur.

Evénement en anglais, traduit en français

Réservation…

(Tarif plein : 10 CHF — Moins de 25 ans : Gratuit).

Photo. : © Chloe Aftel