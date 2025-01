Discours critique, arts, médiums. Soutenance d'Habilitation à Diriger des Recherches d'Ivanne Rialland (Vélizy-Villacoublay)

Soutenance d'Habilitation à Diriger des Recherches d'Ivanne Rialland (UVSQ) - Garante : E. Stead (UVSQ)

Vendredi 17 janvier 2025 à 9 heures, à l’IUT de Vélizy (10-12 avenue de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay, amphi C).

Sous le titre Discours critique, arts, médiums. Perspectives sur la création et la transmission des arts au sein de la culture imprimée des XXe et XXIe siècles, le dossier d’habilitation rassemble des travaux portant sur les avant-gardes littéraires et artistiques de la première moitié du XXe siècle, sur les rapports entre la littérature et les arts visuels, et sur les écrits sur l’art dans leurs liens avec les différents médiums de publication (revues, collection éditoriale, livres illustrés).

Le dossier comporte notamment un ouvrage inédit intitulé Petits musées pour petites mains. Le livre sur l’art pour enfants (1980-2020).

Cette étude repose sur un corpus de près de 2000 livres pour enfants sur l’art publiés en France de 1980 à 2020 par 132 maisons d’éditions, et sur des entretiens avec 58 acteur.rices de ce secteur éditorial.

Objets iconotextuels hybridant différentes traditions éditoriales, les livres pour enfants s’y révèlent un écosystème à la fois fortement cohérent et profondément ambivalent. Ses impensés et ses tensions sont en partie communes à la médiation des arts, menée au musée ou à l’école, et relèvent plus largement des valeurs attribuées aux beaux-arts, objets de délectation, symboles de distinction sociale, creusets d’une expérience de soi. Importés au sein du livre, ces enjeux s’incarnent dans une manipulation transformatrice des reproductions où se laissent lire les pratiques intimes d’une iconophilie contemporaine, mêlées, souvent indissociablement, à des dispositifs didactiques qui revendiquent l’imaginaire et le jeu comme moyens de l’instruction. Les livres pour enfants sur l’art forment ainsi un riche terrain d’analyse pour l’histoire du livre illustré, en rejouant à leur manière le dialogue ancien et persistant des arts visuels et de l’art littéraire, des manières de dire et des manières de voir.

Le jury sera composé de :

Stéphane BONNÉRY, professeur des universités, Université Paris 8, examinateur

Cécile BOULAIRE, maîtresse de conférences HDR, Université de Tours, rapportrice

Mathilde LÉVÊQUE, professeure des universités, Université Sorbonne Paris Nord, rapportrice

Serge LINARÈS, professeur des universités, Université de la Sorbonne-Nouvelle, rapporteur

Jean-Yves MOLLIER, professeure émérite des universités, UVSQ Paris-Saclay, examinateur

Évanghélia STEAD, professeure des universités, garante

Bernard VOUILLOUX, professeur émérite des universités, Sorbonne Université, examinateur.

—

Plan d’accès à l’IUT de Vélizy : https://www.iut-velizy-rambouillet.uvsq.fr/acceder-au-site-de-velizy. L’amphi C se trouve au rez-de-chaussée de la Halle Bastié, à l’angle du bâtiment Boucher.