Raphaël Morera, Une histoire au fil de l'eau. Paris et son environnement, XVIe–XVIIIe siècle

Dans cet ouvrage, Raphaël Morera s’attache à comprendre comment Paris a répondu au défi énergétique posé par sa croissance au cours de l’époque moderne. Il explore les voies par lesquelles l’eau a été de plus en plus intensément exploitée au service du développement de la ville et de sa société. Son livre ancre les questions environnementales au cœur du social, en dessinant les contours d’une économie hydraulique.

Dans l’Europe médiévale et moderne, l’eau est la force motrice la plus efficace. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le bassin de la Seine a été de plus en plus intensément utilisé pour satisfaire les besoins d’une capitale en forte croissance. En effet, l’augmentation démographique des habitants de Paris signifie aussi un besoin grandissant de farine et de biens manufacturés, alors que les modes de consommation évoluent fortement au cours de la période.



La pression accrue sur l’eau a été portée par un mode de gestion déléguée. Celui-ci était caractéristique d’un contrôle environnemental par strates, articulant pouvoirs monarchiques, pouvoirs seigneuriaux et usagers riverains autour d’organisations communes. C’est par ce jeu entre norme, usages et société que les cours d’eau ont été massivement mis au service de la croissance moderne.



À un moment où la prise de conscience écologique gagne chaque jour en importance dans le débat public et où, dans un même temps, la question sociale n’a rien perdu de sa vigueur, Une histoire au fil de l’eau couple deux pans essentiels de l’histoire sociale et environnementale.

