Clusters, réseaux et systèmes : quelles possibilités interprétatives pour la tradion manuscrite du Moyen Âge roman ? (Lausanne)

Au long des vingt dernières années, un accès plus aisé aux manuscrits et l’acquisition de modèles interprétatifs et de systèmes de données venant de l’histoire, de l’histoire de l’art, de la sociolinguistique et des études culturelles ont profondément élargi les possibilités d’enquête sur les traditions littéraires prémodernes. À côté d’une philologie reconstructive, orientée vers le texte original et axée exclusivement sur l’auteur, une philologie des contextes de production, de la réception, de la lecture et de la réécriture s’est établie.

En occasion de la clôture du projet FNS Répertoire critique des manuscrits li4éraires en ancien occitan, nous voudrions solliciter les collègues travaillant sur les littératures romanes et plus en général sur l’écrit roman d’époque médiévale à réfléchir autour des notions de cluster, de réseau et de système, et sur leurs possibles applications aux traditions manuscrites du Moyen Âge vernaculaire. À la fois à travers des communications d’orientation théorique et grâce à des cas d’étude ponctuels, nous espérons réfléchir à comment une enquête élargie, et potentiellement interdisciplinaire, sur les manuscrits peut permettre de remonter aux contextes de production libraire et ensuite éclaircir comment ceux-ci ont conditionné l’établissement et la transmission de pratiques linguistiques, de modes littéraires, et surtout impacté sur la dissémination des textes.

Plus ponctuellement, en nous appuyant sur les acquis des études monographiques consacrées à des manuscrits donnés – tradition philologique bien établie depuis plusieurs décennies –, tout comme aux possibilités de travail garanties par les grandes initiatives de catalogage, nous souhaiterons vérifier en fonction de quels critères deux ou plusieurs manuscrits peuvent être reconduits à des ensembles analysables comme homogènes ; en raison de quels éléments ces ensembles peuvent être associés à un milieu culturel donné, et éventuellement à un scriptorium ou à un atelier précis ; et finalement, quelles retombées ces acquis peuvent avoir pour l’évaluation, de l’un côté, des compétences des compilateurs- copistes et, de l’autre, des attentes des lecteurs-commanditaires auxquels les manuscrits étaient destinés.

Convaincus que l’évaluation des traditioons textuelles d’époque médiévale nécessite de la collaboration factuelle et de la coopération théorique de spécialistes différents, le colloque est ouvert aux communications portant sur la paléographie, la codicologie, l’histoire de l’art et bien sûr sur la philologie. En raison du fait que le projet du Répertoire cri+que s’est surtout concentré sur les textes littéraires en langue occitane, nous voudrions en premier lieu solliciter les intervenants à orienter leurs interventions vers les écritures – à la fois littéraires et documentaires – d’oc, et vers les aires et les milieux dans lesquels la littérature occitane a été élaborée et ensuite diffusée. Conscients de l’intégration profonde entre les espaces linguistiques et les littératures de la Romania médiévale, et de retombées positives des approches comparées pour l’évaluation de ces espaces et de ces littératures, toute communication portant sur le domaine roman médiéval sera bienvenue.