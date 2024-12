Germaine Dulac, Avez-vous peur du cinéma ?

Cinéaste et théoricienne, Germaine Dulac (1882-1942) défend un 7e art qui assume pleinement sa place, ne cherchant pas à mimer les autres arts mais à créer lui-même sa propre voix. Ombre, lumière, illusion, musique… le cinéma doit s’aventurer au-delà même de l’invisible jusqu’à l’insaisissable. « Le cinéma est merveilleusement outillé pour exprimer les manifestations de notre pensée, de notre cœur, de notre mémoire », écrit-elle. Son cinéma, loin de copier la réalité, se fait poésie en mouvement.

C’est à cet engagement poétique et radical que l’ouvrage Avez-vous peur du cinéma ? souhaite rendre hommage, en rassemblant une dizaine d’écrits théoriques, d’articles ainsi que les scénarios de deux ciné-poèmes, Arabesque et Thèmes et Variations.

Quelques photogrammes extraits des films de Germaine Dulac les accompagnent, ainsi que les contributions éclairantes de deux grands spécialistes de son œuvre : Prosper Hillairet, historien du cinéma d’Avant-garde, et Sandy Flitterman-Lewis, spécialiste américaine du cinéma féministe.