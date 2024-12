M. Pastoureau, Rose

Bien présent dans la nature, le rose n’a été fabriqué par l'Homme qu’assez tard, que ce soit en peinture ou en teinture. En Europe, avant le XIVe siècle, il est rare dans la culture matérielle comme dans la création artistique. Il devient plus fréquent dans le vêtement à la fin du Moyen Âge grâce à l’emploi d’une teinture importée des Indes puis du Nouveau Monde : le bois de brésil. Sa vogue atteint son apogée vers la fin du XVIIIe siècle, lorsqu’il devient tout à la fois romantique et féminin, symbole de douceur, de plaisir et de bonheur. À la même époque, les horticulteurs parviennent à créer des roses roses : cela plaît tellement que la fleur finit par donner son nom à cette couleur qui jusque-là n’en avait pas.

Aujourd’hui, le rose est moins présent dans la vie quotidienne qu’il ne l’a été à l’époque romantique. Tantôt jugée trop voyante ou de mauvais goût, tantôt appréciée comme couleur emblématique de la modernité (pop art, pink culture), cette demi-teinte fait l’objet d’une reconnaissance ambivalente. L’ouvrage de Michel Pastoureau retrace la longue et turbulente saga du rose en Europe, de l’Antiquité grecque à nos jours, en s’appuyant sur de nombreux documents et sur une riche iconographie.

