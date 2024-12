Genesis, n° 58 | 2025 : "On a touché au vers. Genèse de la forme poétique" (dir. Christophe Imperiali)

Depuis la nuit des temps, la poésie est associée à un principe très simple en lui-même : la versification. Après quelques siècles où la poésie occidentale s’est astreinte au respect de règles de versification très strictes, la fin du XIXᵉ siècle a vu l’émergence du « vers libre » : le principe de retour à la ligne subsistait, mais ne répondait plus à une loi préalable à laquelle le poète devait se soumettre.

En se penchant sur des documents génétiques de poètes, en se glissant dans le « laboratoire » où ils élaborent leurs poèmes, on peut observer comment chacun construit son propre rapport au vers. Les tâtonnements autour de la forme à donner à tel énoncé offre des aperçus précieux sur la manière dont chaque poète considéré envisage les liens entre forme et contenu. La forme vient-elle après le contenu, qu’elle habille ? Est-elle au contraire un moule qui préexiste à ce qui le remplit ? Ou forme et contenu sont-ils élaborés d’un même mouvement ? C’est ce que les manuscrits préparatoires des poètes permettent, entre autres, d’observer sur pièces.

Sommaire

Christophe Imperiali

Présentation [Full text]

Enjeux

Michel Collot

Du vers à la prose et vice-versa [Full text will be published on July 2025]

Études

Christophe Barnabé

Les brisures souterraines de Jacques Dupin [Full text will be published on July 2025]

Marianne Froye

Le vers à l’épreuve de la tension créatrice chez André Frénaud [Full text will be published on July 2025] Analyse de quelques vers de La Sorcière de Rome

Valentine Auvinet

La genèse du vers reznikoffien dans Holocaust : de la prose documentaire au vers libre [Full text will be published on July 2025]

Marta Noguera Ortega

L’architecture des vers : réflexions autour de quelques notes poétiques dans un carnet de Joan Margarit [Full text will be published on July 2025]

Christophe Imperiali

L’émergence du vers libre dans Les Débâcles d’Émile Verhaeren [Full text will be published on July 2025]

Inédits

Christophe Imperiali

Le dossier génétique du poème « Là‑bas » d’Émile Verhaeren (1888-1914) [Full text will be published on July 2025]

Entretiens

Christophe ImperialiEntretien avec Claude Ber [Full text will be published on July 2025]

Entretien mené par Christophe Imperiali

Christophe Imperiali and Michèle Métail

Entretien avec Michèle Métail [Full text will be published on July 2025] Entretien mené par Christophe Imperiali

Varia

Marie Jeanprêtre and Christophe Imperiali

Poétique du (titre) dans Pleines marges de Pierre Chappuis [Full text will be published on July 2025] Poética del (título) en Pleines marges de Pierre Chappuis

Anne Herschberg Pierrot and Olivia Rosenthal

Olivia Rosenthal, “l’écriture des voix” [Full text will be published on July 2025] Entretien avec Anne Herschberg Pierrot

Carlotta ContriniDe la réécriture du discours [Full text will be published on July 2025] Étude post-éditoriale de L’Assommoir d’Émile ZolaLa reescritura del discurso. Un estudio post-editorial de L’Assommoir de Émile Zola

Chroniques

Comptes rendus d’ouvrages

Lucie Spezzatti

Claudine Borg, A Literary Translation in the Making. A Process-oriented Perspective, New York, Routledge, 2023, 234 p. [Full text]

Marc Cheymol

Claire Riffard, Jean-Joseph Rabearivelo. Une biographie, Paris, CNRS éditions, coll. « Planète libre – essais », 2022, 366 p. [Full text will be published on July 2025]

Giovanni Zuccarino

Bibliographie : études génétiques, éditions, manuscrits [Full text] Janvier-décembre 2023