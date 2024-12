"Pelléas et Mélisande, une nouvelle partition : entre musique et poésie". Soutenance d'Alisa Rakul (dir. J.-N. Illouz, Paris 8)

Alisa Rakul (FabLitt Paris 8) soutiendra sa thèse de doctorat en langue et littérature françaises le 6 janvier 2025 à 14h en salle des thèses (espace Deleuze, bâtiment A, 1er étage) à l'Université Paris 8 (2 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis).

La thèse, intitulée « Pelléas et Mélisande, une nouvelle “partition” : entre musique et poésie », sous la direction du professeur Gérard Dessons et du professeur Jean-Nicolas Illouz, sera soutenue publiquement devant un jury composé de Jean-Nicolas Illouz (Université Paris 8, directeur), Maria de Jesus Cabral (Université d’Aveiro (Portugal), rapporteure), Arnaud Bernadet (McGill University (Canada), rapporteur), Arnaud Rykner (Université Sorbonne Nouvelle), Henri Scepi (Université Sorbonne Nouvelle).

La soutenance (14h-17h) sera suivie d’un pot dans l’espace Deleuze (17h-18h).

La thèse analyse l’œuvre de Maurice Maeterlinck et de Claude Debussy Pelléas et Mélisande, entre drame lyrique et opéra littéraire, selon un livret particulier constitué a posteriori. L’œuvre d’abord destinée au théâtre, à force d’être chantée, crée sa propre diction, démontre que le chant cesse d’être attribué uniquement au domaine de la musique, mais représente l’art du langage à part entière. Comment la mise en musique d’une pièce dramatique déjà autonome révèle-t-elle la source et la signifiance communes de la musique et de la parole au point de faire naître un mode de dire spécifique, la parole chantante, portée par la voix ? Telle est la question qui nous a animée dans notre recherche et constitue aujourd’hui notre position de thèse.

Mots-clés :

musique et poésie ; livret ; récitatif ; voix ; silence en poésie, silence en musique ; symbolisme ; Maeterlinck et Debussy ; drame lyrique et opéra littéraire.