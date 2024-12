Traduit de l'anglais et introduit par Xavier Carteret.

Planches originales de Robert Hooke.

Dès le début du XVIIe siècle, des tentatives d’observations microscopiques ont été faites, mais de manière si timide et parcellaire qu’aucune science nouvelle n’avait germé. L’ouvrage de Robert Hooke, Micrographie, publié en 1665, marque une borne fondamentale dans l’histoire de la science moderne dont il aurait pu servir de manifeste. Pour la première fois, est consigné dans un même livre un ensemble d’observations microscopiques couvrant les trois règnes de la nature.

Hooke révèle la manière d’observer empiriquement des choses inconnues et invisibles à l’oeil nu, joignant à ses expérimentations les premières illustrations de ce « nouveau monde ». Le nombre et la qualité des planches de Hooke placent incontestablement Micrographie comme le livre fondateur de la science microscopique. Ses superbes et incroyablement précises gravures ont beaucoup participé au succès immédiat de l’ouvrage. Son contemporain Samuel Pepys va jusqu’à noter dans son Journal : « [c’est] le livre le plus ingénieux que j’ai jamais lu dans ma vie ».

Or il se trouve que la notoriété de l’oeuvre n’est pas à la hauteur de son importance historique, puisque nous en proposons ici la toute première traduction française intégrale et illustrée. Robert Hooke est en effet bien plus célèbre dans le champ scientifique anglo-saxon où il se place au rang qu’il mérite objectivement. Car, outre Micrographie, le savant employé par la Royal Society est un expérimentateur hors pair, qui côtoie les plus grands biologistes, physiciens, chimistes et philosophes de son époque. Dans la lignée de Descartes, on lui doit, entre autres, l’invention d’un grand nombre de machines, d’engins et de pièces mécaniques. Scientifique polymathe, il fut récemment appelé le « Léonard de Vinci anglais », expression particulièrement heureuse.

Notre édition comporte les soixante observations de Robert Hooke, dans lesquelles sont incrustées les figures qui s’y rapportent. Un cahier hors-texte complète la lecture, reprenant l’intégralité des trente-huit planches de Hooke, au plus proche des formats de la première édition. Introduction et traduction de l’anglais (Royaume-Uni) par Xavier Carteret.

Lire un extrait…

"Micrographia", Robert Hooke voit la vie en grand — France Culture

Accéder au contenu…

Xavier Carteret est illustrateur naturaliste. Il est l'auteur de Les Dessins de champignons de Claude Aubriet (Éditions du Muséum national d'Histoire naturelle). Il a soutenu en 2008 une thèse de doctorat de l'ÉHESS consacrée à Michel Adanson (1727-1806) et la méthode naturelle de classification botanique.

Lucien d’Azay est né en 1966. Il est notamment l’auteur, aux Belles Lettres, d’une biographie romanesque de Thomas Chatterton, Le Faussaire et son double (2009), mais aussi de Trois excentriques anglais (2011), Keats, keepsake (2014), Ashley & Gilda (2016), Un sanctuaire à Skyros (2020) et de La Belle Anglaise. Vie de « Perdita » Robinson (2022).

Sommaire

Préface de Xavier Carteret

Au Roi

À la Royal Society

Préface

Micrographie

Observation I. Sur la pointe d’une petite aiguille acérée

Observation II. Sur la tranche d’un rasoir

Observation III. Sur le fin linon ou les toiles de lin

Observation IV. Sur la soie finement côtelée, ou taffetas

Observation V. Sur les soies moirées, ou étoffes

Observation VI. Sur les petites cannes de verre

Observation VII. Sur quelques phénomènes relatifs aux gouttes de verre

Observation VIII. Sur les étincelles ardentes jaillies d’un silex ou d’un acier

Observation IX. Sur les couleurs observables dans la muscovite, et dans d’autres corps minces

Observation X. Sur les couleurs métallines et sur d’autres couleurs réelles

Observation XI. Sur des figures observées dans du sable fin

Observation XII. Sur le gravier présent dans l’urine

Observation XIII. Sur les petits diamants, ou étincelles dans les silex

Observation XIV. Sur plusieurs sortes de figures gelées

Observation XV. Sur la pierre de Kettering, et sur les pores des corps inanimés

Observation XVI. Sur le charbon de bois, ou les végétaux brûlés

Observation XVII. Sur le bois pétrifié, et d’autres corps pétrifiés

Observation XVIII. Du schématisme ou de la texture du liège, et des cellules et pores de quelques autres corps légers

Observation XIX. Sur une plante poussant sur les taches rouillées ou jaunes des feuilles du rosier de Damas, du mûrier et sur quelques autres genres de feuilles

Observation XX. Sur la moisissure bleue, et sur les premiers principes de la végétation résultant de la putréfaction

Observation XXI. Sur la mousse, et plusieurs autres substances végétatives de petite taille

Observation XXII. Sur les éponges communes et sur plusieurs autres corps spongiformes fibreux

Observation XXIII. Sur la singulière texture des algues

Observation XXIV. Sur les surfaces des feuilles du romarin, et sur d’autres feuilles

Observation XXV. Sur les pointes piquantes et le jus des orties, et sur quelques autres plantes venimeuses

Observation XXVI. Sur le pois mascate, et l’action de démangeaison de certains corps

Observation XXVII. Sur la barbe d’une folle-avoine, et l’usage que l’on peut en faire pour avoir toujours sous les yeux la température de l’air, comme son degré de sécheresse et d’humidité

Observation XXVIII. Sur les graines de la Vénus-miroir, ou maïs violet

Observation XXIX. Sur les graines du thym

Observation XXX. Sur les graines du pavot

Observation XXXI. Sur la graine du pourpier

Observation XXXII. Sur la figure de plusieurs sortes de poils, et sur la texture de la peau

Observation XXXIII. Sur les écailles d’une sole, et d’autres poissons

Observation XXXIV. Sur le dard d’une abeille

Observation XXXV. Sur la contexture et la forme des particules des plumes

Observation XXXVI. Sur les plumes des paons, des canards, et sur d’autres plumes de couleurs changeantes

Observation XXXVII. Sur les pieds des mouches, et de plusieurs autres insectes

Observation XXXVIII. Sur la structure et le mouvement des ailes de mouches

Observation XXXIX. Sur les yeux et la tête d’une éristale grise et de plusieurs autres créatures

Observation XL. Sur les dents d’un escargot

Observation XLI. Sur les oeufs de vers à soie et d’autres insectes

Observation XLII. Sur une mouche bleue

Observation XLIII. Sur l’insecte d’eau ou moustique

Observation XLIV. Sur le moustique touffeté ou à antennes en brosses

Observation XLV. Sur le moustique à grand abdomen, ou moustique femelle

Observation XLVI. Sur la mite blanche aux ailes plumeuses, ou Tinea argentea

Observation XLVII. Sur l’araignée bergère, ou araignée à longues pattes

Observation XLVIII. Sur la lycose et sur plusieurs autres sortes d’araignées

Observation XLIX. Sur une fourmi

Observation L. Sur l’acarien errant

Observation LI. Sur un insecte ressemblant à un crabe

Observation LII. Sur le petit vers de livre argenté

Observation LIII. Sur une puce

Observation LIV. Sur le pou

Observation LV. Sur les acariens

Observation LVI. Sur une petite créature éclose dans une vigne

Observation LVII. Sur les anguilles du vinaigre

Observation LVIII. Sur une nouvelle propriété présente dans l’air, et sur plusieurs autres milieux transparents nommés Inflection, par lesquels on tente de résoudre de fort nombreux phénomènes importants et d’en faire voir divers usages

Observation LIX. Sur des quantités de petites étoiles susceptibles d’être découvertes par le télescope

Observation LX. Sur la Lune

Notes des Observations