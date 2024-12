Les non-vus d'Europe, ceux qu’on ne regarde pas et desquels on ne parle qu’au négatif

Conférence de Mieke Bal avec la projection d’un court-métrage Refugeedom (Mieke Bal, Lena Verhoeff, 2023).

Dans le cadre du programme de spécialisation de Master en Littératures comparées de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, Mieke Bal, spécialiste de la culture, artiste visuelle, professeure émérite de théorie littéraire de l'Université d'Amsterdam et professeure titulaire de la chaire "L'invention de l'Europe par les langues et les cultures" au Collège de France (2022-2023), prononcera la conférence inaugurale du cours de Master "Approches et terrains comparatistes", le mardi 18 février 2025, à 16h15.

La conférence proposera des réflexions croisées sur les questions migratoires et la circulation des concepts, à partir, entre autres de l'ouvrage de Mieke Bal Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide (University of Toronto Press, 2002; traduit de l'anglais par Cécile Dutheil de la Rochère sous le titre Concepts itinérants – Comment se déplacer dans les sciences humaines , les presses du réel, 2023).

Elle sera accompagnée de la projection du court-métrage Refugeedom (Mieke Bal, Lena Verhoeff, 2023) et suivie d'un apéritif.