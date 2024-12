"Réflexions sur l'artivisme et la joie militante au travers de l'expérience du Bruit Qui Court". Conf. de Maxime Olivier (Webinaire Ttépic, en ligne)

Prochaine séance du webinaire du groupe interuniversitaire Théâtre & Transitions : écologie profonde, intelligence collective (Ttépic).

Elle aura lieu le Lundi 13 janvier de 16h à 18h

Invité : Maxime OLLIVIER pour une rencontre intitulée "Réflexions sur l'artivisme et la joie militante au travers de l'expérience du Bruit Qui Court".

Néologisme mêlant Art et Activisme, le terme d’ARTIVISME (ré-)émerge récemment dans les milieux militants avec de plus en plus d'activistes se revendiquant de l'ARTIVISME. Et ce concept, ce mot, a une histoire. Quelles différences entre l'artivisme et l'art engagé ou l'art politique ? Comment l'art et la création viennent-ils nourrir les luttes et les espaces militants ? Par quoi cela se traduit-il au sein du Bruit Qui Court. Et enfin que se cache-t-il derrière la notion de "joie militante". Telles sont les questions autour desquelles nous échangerons.

Cofondateur du collectif Le Bruit Qui Court, Maxime Ollivier se définit comme activiste pour la justice sociale et écologique. Danseur, auteur, il a publié, en 2022, Basculons dans un monde vi(v)able (Actes Sud, 2022), en 2024, Vivre avec l'éco-lucidité (Actes Sud), et prépare actuellement un ouvrage autour de la notion d’artivisme (Actes Sud, à paraître).

Lien zoom

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/81457392723?pwd=xlD7IiZWYoNUTFuPJOAuf40vLd5De2.1

ID de réunion : 814 5739 2723

Code secret : 255371