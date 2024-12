Traduire la science-fiction : l’œuvre d’Alain Damasio et d’Alexander Dickow. Séminaire "Itinéraires de la traduction" (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Le séminaire “Itinéraires de la traduction” s’inscrit dans les activités de l’axe 4 « Représentations, hybridité, formes » de l’Unité de Recherche Pléiade à l’Université Sorbonne Paris Nord.

Durant cette séance qui se déroulera en présentiel uniquement nous aurons le plaisir de recevoir Alain Damasio et son traducteur Alexander Dickow, ainsi que la spécialiste Alice Ray.

Programme

13h45. Accueil et introduction par Aurélie Journo (Pléaide, USPN) et Cécile Fourrel de Frettes (Pléiade, USPN)

14h15. Christèle Couleau (Pléiade, USPN), « Alexander Dickow, écrire entre deux langues : effets de contamination, auto-traduction et textes en miroir »

14h45. Alice Ray (Université d’Orléans), « Traduire la Science-Fiction : l’œuvre d’Alain Damasio »

15h30. Table-ronde en présence d’Alain Damasio et d’Alexander Dickow

17h. Conclusion et clôture du séminaire

Les échanges se poursuivront à partir de 19h à la Maison de la Poésie (réservation ici)

Rencontre & lecture



Alexander Dickow – Alain Damasio : « Langues siamoises »

animée par Christèle Couleau

Alexander Dickow et Alain Damasio se sont rencontrés sur la frontière entre deux langues, l’anglais et le français qu’ils pratiquent et affectionnent tous les deux. Alexander Dickow, chercheur, poète, romancier, a le goût de l’étrange(r) et des monstres, jusque dans son écriture savamment désarticulée à force de solécismes et d’hybridations linguistiques. De Caramboles (Argol éditions, 2008), recueil bilingue où les poèmes en miroir font mieux que se traduire, au Premier Souper (La Volte, 2021), prose où s’incarnent d’effrayantes altérités, son œuvre est traversée de voix venues d’ailleurs. Il lui revenait de relever le défi de traduire le chef-d’oeuvre d’Alain Damasio, La Horde du contrevent (La Volte, 2004), dont la polyphonie narrative et la syntaxe rafalante requéraient une transposition créative plus qu’une simple transcription. Ce sont tout d’abord des extraits de cette traduction inédite, en écho avec le texte original, qui seront portés à deux voix par Alexander Dickow et Alain Damasio. Ce dernier partagera également avec le public les passages du Premier Souper qui lui tiennent le plus à cœur et nous expliquera ses choix. Alexander Dickow dévoilera enfin les premières pages de son nouveau roman, La Greffe : imaginant un monde où les carnosculpteurs travaillent la chair en chirurgiens et en créateurs, il poursuit son désir d’explorer jusqu’à l’extrême la plasticité des langues et des corps.