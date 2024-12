Aurore Clavier, Marianne Moore ou la tradition singulière : réinventions américaines

Si les multiples ruptures de la modernité ont peu à peu façonné une « tradition du nouveau » (Harold Rosenberg), c’est à travers une généalogie plus inassignable que cet ouvrage entend relire le paradoxe des « réinventions américaines » qui ont jalonné l’histoire culturelle des États-Unis, plus particulièrement au cours du premier XXe siècle. Figure à la fois centrale et marginale du modernisme anglo-américain, Marianne Moore semble en effet irrémédiablement résister à la catégorisation, comme en témoignent son œuvre poétique et sa réception critique. L’enjeu de ce volume est d’étudier les différents déplacements qu’elles engendrent, ainsi que les redéfinitions qu’elles permettent autour de l’Amérique et de sa littérature. Ce travail s’appuie sur l’analyse approfondie de poèmes et de textes en prose, à travers des traductions inédites de textes mis au jour par leurs récentes rééditions, mais aussi de matériaux aussi divers que les archives de l’autrice et les productions où parurent ses œuvres (petites revues modernistes, magazines, recueils et anthologies). Entre herméneutique textuelle et réflexion culturelle, il s’agit bel et bien d’exhumer, à travers les redéfinitions de l’« Amérique », l’émergence d’une tradition singulière.

Ancienne élève de l’ENS de la rue d’Ulm, Aurore Clavier est maîtresse de conférences en littérature des États-Unis à l’Université Paris Cité. À la croisée entre études littéraires et culturelles, ses recherches portent sur les reconfigurations littéraires, historiques et spatiales de l’Amérique, plus particulièrement à travers la poésie états-unienne des XXe et XXIe siècles.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Disponible au format PDF : e-EAN 9782745362445. 35 €