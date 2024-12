Masterclasse Rainer Maria Rilke avec Christoph König (Nantes & en ligne)

Mercredi 8 janvier 2025

14 h – 17 h 30

Masterclasse Rilke

avec

Christoph König (Berlin / Osnabrück)

Christoph König est professeur de littérature allemande à l’université d’Osnabrück, auteur de monographies notamment sur Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke et Friedrich Nietzsche, fondateur et directeur de la revue Geschichte der Philologien. Responsable de la première édition critique des œuvres de Rilke, il vient simultanément d’en publier le volume consacré aux Elégies de Duino et une nouvelle interprétation des élégies. L’édition critique bouleverse la compréhension d’une œuvre fondatrice de la modernité poétique et permet pour la première fois de reconstituer la genèse du recueil à travers la présentation de ses ébauches et variantes ainsi que d’un ensemble de poèmes fragmentaires qui lui sont associés.

– König, Christoph / Bremer, Kai (Hrsg.), Über „die Sonette an Orpheus“ von Rilke. Lektüren, Göttingen, Wallstein, 2016.

– König, Christoph, Kreativität. Lektüren von Rilkes ‚Duineser Elegien‘, Göttingen, Wallstein 2023.

– Rilke, Rainer Maria, Duineser Elegien und zugehörige Gedichte 1912-1922. Historisch-kritische Ausgabe. Herausgegeben von Christoph König, Göttingen, Wallstein 2023.

– König, Christoph, O komm und geh. Skeptische Lektüren der “Sonette an Orpheus” von Rilke, Göttingen, Wallstein, 2014.

—

Programme

14h-15h : Christoph König : « L’instance de la vacuité. Lire la première élégie de Duino » Conférence et discussion (en français).

15h-15h45 : Principes et enjeux d’une édition critique des œuvres de Rilke. Entretien entre Christoph König et Werner Wögerbauer (Nantes Université) (en français).

Pause

16h-17h30 Dans l’orbite des élégies. Une « lecture à plusieurs » du poème "Manchen ist sie wie Wein, der das Glänzen des Glases" (1922).

—

Organisation:

Werner Wögerbauer & Bénédicte Terrisse, avec le soutien de l’UR 1162 CRINI

Conférence et entretien de Christoph König (14h-15h45) accessibles en ligne.

Lien et documents préparatoires envoyés sur inscription auprès de benedicte[dot]terrisse[at]univ-nantes[dot]fr