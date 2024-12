Les Annales du Sud, n° 2

Une variété d'articles, dont la proximité n'est pas tout de suite apparente, compose ce deuxième numéro de la revue Les Annales du Sud qui se propose justement de relier les savoirs, de lier la connaissance des parties à celle de tout. Mélange détonnant entre littérature, philosophie, sciences de la communication, sciences humaines et sociales, ce numéro revisite la pensée de quelques auteurs anciens (Aristote, Al Fârâbi) et modernes (Malraux) voire contemporaine (Gao Xingjian), analyse la crise de l'état africain (Cameroun), interroge le milieu culturel local (sites naturels sacrés des Diolas) et la nouveauté du moment en Afrique (irruption soudaine de l'imprévue covid 19, écopoétique africaine).

Sommaire/Contents…

Editorial

Raphaël LAMBAL

Première partie : Sciences de la Communication

La honte comme communication

Discours officiels et expériences sénégalaises du Covid 19

Patrice CORREA

Deuxième partie : Littérature

Machines volantes et « fatalité fraternelle » dans L’Espoir de Malraux

Joël LOEHR

Critiques et éthiques du récit écologique africain

El Hadji Malick NDIAYE

Troisième partie : Philosophie

Gao Xingjian et la philosophie

Jean-Pierre ZARADER

Les causes de la corruption et de la décadence des cités selon Al Fârâbî

Mory THIAM

Vertus et autorités maritale et parentale chez Aristote

Iyéwa Constant ODAH

Crise de l’homme et quête du sens

La part africaine pour réenchanter la postmodernité

Ngor DIENG

Quatrième partie : Histoire

Le Cameroun, la crise anglophone et la pression internationale

Enjeux historico-géopolitiques et nivellement conservateur de la forme de l’État

Éric Wilson FOFACK(1), Ludovic Boris POUNTOUGNIGNI NJUH(2)

Cinquième partie : Sociologie - Anthropologie

Le puits d’El Hadj Omar TALL de Diembéring et le patrimoine culturel des Diola ewaat

Histoire d’un syncrétisme religieux

Gérôme SYMBIANE

Lire en ligne…

—

La version physique de la revue est aussi disponible, sur demande.

Raphaël Lambal, Directeur des Presses universitaires de Ziguinchor (PUZ)