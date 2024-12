À propos de la pièce Histoire d'un sanglier (ou quelque chose de Richard) de Gabriel Calderón (en ligne)

La pièce Historia de un jabalí (o algo de Ricardo), de Gabriel Calderón, a été créée - dans son texte original espagnol - au festival Temporada Alta 2020 dans une mise en scène de l'auteur, avec le comédien Joan Carreras; puis jouée pour la première fois en France à l'été 2024, au Festival d'Avignon, dans la même mise en scène et avec le même comédien, mais dans une traduction catalane de Joan Sellent. Ce dernier spectacle inclut un surtitrage en anglais et en français.

C'est le monologue d'un comédien confronté à son premier grand rôle, Richard III de Shakespeare, et très insatisfait de la mise en scène que le reste de sa troupe propose. Juan (ou Joan) le temps d'un passage sur scène, se permet de tout dire à tous, de se prendre petit à petit pour le roi Richard, et d'usurper la place du dramaturge, du metteur en scène et même des personnages secondaires. Assoiffé d'absolu, il devient tyran théâtral, comme le Richard III de la tragédie qu'il joue. Ce à quoi le public assiste est un jeu dangereux avec les frontières du temps historique, des identités que construit la parole sur scène, voire de ce qui est ou non humain. C'est un coup d'État, de théâtre, de poing.

Si le texte original est déjà une mise en abyme du classique anglais, en dialogue constant avec le texte - et la langue - de Shakespeare, c'est une affaire autrement plus complexe, lorsque les traductions en catalan et en français entrent en jeu. Comment retraduire la traduction d'une réplique de Shakespeare, qui, en plus, pourrait être mal mémorisée par le personnage ? Comment maîtriser le malentendu de la langue étrangère, lorsqu'il se multiplie par deux et s'ajoute - pour citer le titre de Camus - au Malentendu théâtral ?

Nous invitons Laurent Gallardo, traducteur de la pièce depuis l'espagnol (Les Solitaires Intempestifs, 2024) et responsable des surtitres depuis la traduction catalane au Festival d'Avignon, à nous parler de cette vertigineuse expérience de double - triple? - traduction pour le théâtre, dans ses différentes modalités, sa beauté et ses défis.

Cette tertulia sera animée par Christilla Vasserot (Sorbonne Nouvelle Paris III) et Clara Chevalier Cueto (Sorbonne-Université). Elle aura lieu le mardi 10 décembre à 16h00.

Une inscription est nécessaire: https://hispanistes.fr/index.php/sofhia