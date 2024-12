"Du genre au geste littéraire : les troubles de la science-fiction. Son, poésie et performance". Soutenance d'Héloïse Brezillon (dir. Sylvie Brodziak, Cergy Univ.)

Depuis le début des années 2000, une science-fiction hybride se développe dans le champ de la littérature contemporaine française ~ son, poésie et performance s’entrelacent avec les mondes imaginaires. Les œuvres de ce que nous appelons la « science-fic/son » décloisonnent, résistent aux tentatives de classification, provoquent des troubles génériques. De nouvelles pratiques se développent chez les auteur·ices de SF, elles semblent liées les unes aux autres et se faire écho, sans qu’il soit possible de les unifier sous une même bannière. À partir de ce paradoxe, cette thèse questionne la notion même de genre littéraire, insuffisante pour comprendre pleinement les textes, en lui annexant un autre concept en contrepoint : le geste littéraire. Différentes gestualités s’observent au sein du genre de la science-fiction, en mouvement parmi les opérations formelles, les stratégies discursives, les processus de création et le tissu socio-historique dans lequel les œuvres sont créées. Pour comprendre ces phénomènes, notre recherche-création se construit sur et avec la science-fiction : en nous appuyant sur la figure SF et les jeux de ficelle de Donna Haraway, nous proposons une thèse SF jusque dans sa méthode – hybride, à cheval entre théorie et pratique. À l’heure des effondrements, les troubles de la science-fiction révèlent un phénomène plus global, une dissolution progressive des frontières entre notre monde réel et nos mondes fictionnels : par nos pratiques artistiques science-fictionnelles, peut-être trouverons-nous comment saisir les étrangetés bien tangibles qui nous entourent, et apprendre à vivre avec le trouble.

Le jury est composé de :

Marc Attalah, Professeur, Université de Lausanne

Vincent Broqua, Professeur, Université Paris 8

Yves Citton, Professeur, Université Paris 8

Aurélie Huz, maîtresse de conférences, Université Paris-Nanterre

Anne-Marie Petitjean, Professeure, CY Cergy Paris université.

La soutenance aura lieu à 14h à l'unviersité CY Cergy Paris.