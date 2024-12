Les Cahiers d’histoire du Cnam fêtent leurs 10 ans (Paris)

Cette année, nous fêtons les dix ans de la nouvelle série des Cahiers d'histoire du Cnam, une véritable renaissance éditoriale. Initiée en 2012 par le laboratoire HT2S, cette revue prolonge l'héritage des premiers Cahiers, lancés à l'occasion des travaux du bicentenaire du Cnam en 1994.

Les Cahiers se distinguent par leur double vocation : d'une part, explorer la riche histoire du Cnam, et d'autre part, s'affirmer comme une revue de recherche en sciences humaines et sociales, centrée sur la sociohistoire des sciences et des techniques. En dix ans, 18 dossiers et plus de 160 articles ont été publiés, illustrant la diversité des thématiques abordées et les multiples approches disciplinaires : de l'histoire sociale des savoirs à celle de l'enseignement scientifique et technique, en passant par la réflexion sur le patrimoine scientifique et technique, les formes de sa valorisation.

Les journées scientifiques des 11 et 12 décembre 2024 auront pour objectifs de dresser un bilan de cette décennie de travaux et de réfléchir aux futurs chantiers historiographiques. La première journée mettra en lumière le dossier n°18 consacré aux « Archives du Cnam », interrogeant l'écriture de l'histoire de l'établissement aujourd'hui. La seconde journée présentera les dossiers n°19 et n°20 sur la « Fabrique de la vulgarisation contemporaine », offrant une occasion de réflexion sur les acteurs et l'évolution de la vulgarisation scientifique sur la longue durée.

Cet événement est une opportunité de rassembler la communauté scientifique autour des Cahiers, ainsi que les acteurs et actrices du Cnam, d'hier et d'aujourd'hui, et les étudiant.e.s, doctorant.e.s, et curieux.ses simplement intéressé.e.s. En cette année marquant les 230 ans du Cnam, cette rencontre permettra de stimuler la réflexion sur l'identité et l'avenir de l'établissement dans un contexte de profondes transformations de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Programme complet…



Inscription à cette adresse…