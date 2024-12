Séminaire du Centre de Recherche sur la Théorie et l’Histoire du Théâtre (Sorbonne nouvelle)

La prochaine séance du séminaire du Centre de Recherche sur la Théorie et l’Histoire du Théâtre aura lieu le vendredi 20 décembre 2024, de 14h à 16h, à la Sorbonne-Nouvelle (salle A 608, Campus Nation, 8 avenue de Saint-Mandé, Paris 12e)

Nous aurons le plaisir d’y accueillir Fabien Cavaillé, Professeur en Etudes Théâtrales à l’Université de Caen, qui nous présentera l’ouvrage inédit de son dossier d’Habilitation :

La Pacotille du théâtre. Circulations et appropriations des spectacles asiatiques dans la France d’Ancien Régime

—

Vous pouvez dès aujourd’hui noter les séances suivantes dans vos agendas :

Le vendredi 7 février 2025, 14h-16h, Sorbonne Nouvelle, campus Nation, salle à déterminer :

Agathe Giraud, maître de conférences en arts du spectacle à l’Université d’Artois, nous présentera son livre récent :

L’Autre légende du siècle : création et réception des Burgraves de Victor Hugo (paru chez Classiques Garnier en 2023).

Le vendredi 4 avril 2025, 14h-16h, Sorbonne Nouvelle, campus Nation, salle à déterminer :

Suzanne Rochefort, maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Lorraine, viendra nous parler de son ouvrage :

Vie théâtrales. Le métier de comédien à Paris entre Lumières et Révolution (paru chez Champ Vallon en 2024).

Le vendredi 13 juin 2025, 14h-16h, Sorbonne Nouvelle, campus Nation, salle à déterminer : séance consacrée aux travaux doctoraux :

- David Schwaeger, L’autre scène : une lecture psychanalytique du théâtre de Molière

- Ondine Plesanu : La poétique du comique antimoderne de Flaubert et Proust dans les adaptations scéniques du XXIe siècle

Nous espérons vous y retrouver nombreux !

Jean de Guardia, Jeanne-Marie Hostiou et Céline Candiard

----

CENTRE DE RECHERCHE SUR LA THEORIE ET L’HISTOIRE DU THEATRE

Fondé par Jacques Scherer, le Centre de Recherche sur la Théorie et l’Histoire du Théâtre, aujourd’hui intégré à l’Institut de recherche en études théâtrales (IRET–EA 3959), prend en charge depuis son origine les travaux de recherche combinant une approche historiographique du fait théâtral et une perspective théorique. Ouvertes sur la recherche internationale, ces séances de séminaire ont pour objectif de donner la parole aux chercheurs dont les travaux constituent un apport décisif dans l’approche du fait théâtral, de ses enjeux dramaturgiques et rhétoriques, esthétiques et historiques, sociologiques et philosophiques. Pour chaque année universitaire est fixé un programme de quatre séances

Comité scientifique: Céline Candiard, Fabien Cavaillé, Gilles Declercq, Jean de Guardia, Jeanne-Marie Hostiou, Pierre Letessier, Romain Piana, Alessandro Di Profio, François Rémond, Anne Surgers, Catherine Treilhou-Balaudé.

Secrétariat scientifique : Pierre-Louis Rosenfeld

Responsable : Jean de Guardia, Jeanne-Marie Hostiou et Céline Candiard