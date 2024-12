Pauline Viardot, Rosine Stoltz : deux biographies, deux problématiques". Conf. Stella Rollet (Séminaire "Les Contemporaines", en ligne)

11 décembre 2024 - 10h du matin

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à la prochaine séance des « Contemporaines » qui sera consacrée à l'art lyrique. Nous aurons l’honneur d’accueillir Stella Rollet, spécialiste des théâtres du XIXe siècle, qui présentera une communication intitulée :

« Pauline Viardot, Rosine Stoltz : deux biographies, deux problématiques ».

Pauline Viardot (1821-1902) comme Rosine Stoltz (1815-1903) ont en commun leur registre de mezzo-soprano et leurs rôles mais c'est à peu près tout ce qui les rapproche. Tout le reste les oppose, à commencer par leurs origines et leur tempérament. Ce qui les différencie encore c'est que si la première a été, depuis les années 1970, l'objet de plusieurs études biographiques, la seconde est presque totalement oubliée. La dernière étude fouillée la concernant remonte à 1909. Même son nom et son état civil sont difficiles à établir... Réaliser ces deux biographies pour le volume des Contemporaines impose donc au chercheur deux approches différentes et deux problématiques différentes. Dans le cas de Pauline Viardot, il faut rechercher parmi les éléments dont nous disposons ce qui permet de l'envisager sous un angle nouveau. En ce qui concerne Rosine Stoltz, tout reste à faire ou presque. Les pages ne peuvent être que novatrices, encore faut-il parvenir à réunir la documentation nécessaire et à cerner celle dont le nom véritable est Victoire Noël !

Stella Rollet est docteure en histoire, spécialiste des théâtres au XIXe siècle et en particulier de la carrière française de Gaetano Donizetti. Chercheuse associée au CHCSC de l’UVSQ/Paris-Saclay, elle est également enseignante dans le secondaire, autrice de manuels scolaires et universitaires. Sa thèse, consacrée à Donizetti et publiée en 2021 aux éditions Classiques Garnier, a obtenu en 2022 le Grand Prix du Livre France-Musique Claude Samuel.

