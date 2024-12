Pauline Beaucé et Jeffrey M. Leichman (dir.), Nouvelles études sur les lieux de spectacle de la première modernité

Les théâtres du passé : des théâtres virtuels ? C’est une des questions passionnantes explorée dans ce livre par des chercheurs et chercheuses en littérature, musicologie, histoire, études théâtrales, histoire de l’art, architecture et sciences du numérique. Ces Nouvelles études sur les lieux de spectacle de la première modernité proposent de relever un défi épistémologique autour de la notion de virtuel pour la recherche en histoire du théâtre en engageant différents formats de réflexion : entretiens, articles multimédia, brèves de méthodologie, exposition virtuelle. L’objectif de ce volume est de situer le lieu de spectacle aussi largement que possible au carrefour des imaginaires et de ses usages pratiques. Ancrées dans le concret des archives, les contributions s’inscrivent dans la volonté d’un renouveau interprétatif en partant d’hypothèses rendues possibles par des perspectives contemporaines - nouvelles technologies, revalorisation d’objets autrefois jugés mineurs, intérêt pour les approches contrefactuelles. La diversité des objets de recherche, des méthodes et des résultats rassemblés éclaire non seulement l’histoire matérielle des spectacles de la première modernité, mais illustre aussi la nécessité de croiser les approches scientifiques pour renouveler la compréhension et la transmission des pratiques culturelles du passé.



