Thierry Dehayes, Arsène Lupin. Une biographie

La vie trépidante et véridique d'Arsène Lupin ou le roman vrai d'un personnage de fiction hors norme.

Qui est vraiment le gentleman cambrioleur préféré des Français ? D’où vient sa légende ? Comment a-t- il été créé et comment a-t-il évolué sous la plume de Maurice Leblanc et depuis la mort de son géniteur? Thierry Dehayes nous dévoile les ressorts de la construction du personnage, depuis son modèle vivant, Alexandre Jacob, bandit anarchiste de génie, allergique au sang, adepte des stratagèmes et déguisements les plus improbables et qui choisissait de préférence ses victimes chez les ripoux en épargnant les artistes.