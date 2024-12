Littérature et nouvelles théories du texte. Séminaire-Atelier de lecture La Reconstruction 2024-2025 (en ligne)

Séminaire-Atelier de lecture La Reconstruction 2024-2025

Littérature et nouvelles théories du texte

Le mardi 10 décembre 2024, 18h-19h15

En ligne, lien accessible à tous :

https://cnrs.zoom.us/j/93675114428?pwd=K43Ub4Q6avcYRuJot8fOIaWad1kxV2.1

Un demi-siècle après des mises en garde remarquées contre le « démon » de la théorie et le « mirage » linguistique, les études littéraires et les sciences du langage se sont notoirement éloignées, non sans dommages réciproques, alors qu’elles avaient collaboré depuis l’Antiquité, des exigences de la philologie aux enquêtes critiques de l’herméneutique.

En France, la persistance de la stylistique au programme des concours a maintenu des liens encore ténus. Mais qu’en est-il par exemple de la narratologie, de la poétologie, du structuralisme, de l’histoire de la langue, de la théorie des genres, de la traductologie ?

L’interdisciplinarité que beaucoup appellent de leurs vœux exige des projets épistémologiques compatibles sinon comparables. Et pourtant le statut académique des Humanités reste mal assuré, alors même que les études littéraires en constituent l’essentiel.

Les arts et tout particulièrement les arts du langage ont été et demeurent un objet privilégié des sciences de la culture. À ce titre, les études littéraires assument une responsabilité particulière.

La création en 2024 d’une nouvelle revue Pegasus – Pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire (éditions Classiques Garnier) favorise un tour d’horizon qui paraît nécessaire : elle se propose en effet d’appréhender les textes par la typologie et la modélisation en invitant, dans une logique interdisciplinaire, à la pratique et à l’exploration. À l’occasion du lancement de la revue, cette table ronde réunira certains auteurs des deux premiers numéros et des théoriciens concernés par ces thématiques et précisera la visée épistémologique d’une telle démarche.

Référence

Pegasus – pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire, n°1 « Le personnage », in Ofra Lévy (dir.), Paris, éditions Classiques Garnier, 2024, 177 p. ; n°2 (2025) « Les formes textuelles », n°3 (2026) « Style et rhétorique ».

Intervenants :

Ofra Lévy est ATER à la Sorbonne Nouvelle et soutiendra sa thèse cet hiver. Ses recherchesportent sur la théorie littéraire, les Humanités Numériques, la littérature de genre, la notion de succès. Elle dirige la revue Pegasus et envisage, pour la suite, un nouveau projet de recherche interdisciplinaire sur la théorie littéraire en pratique, sur les typologies et les modélisations.

Thème d’intervention : « Théorie littéraire et sciences exactes ».

John Pier est membre émérite du CRAL (CNRS/EHESS), où il co-dirige le séminaire « Recherches contemporaines en narratologie » depuis 2003. Ses travaux portent sur la sémiotique narrative, la théorie de la complexité, l’intertextualité, l’intermédialité et l’analyse du discours ainsi que sur la narratologie dans ses différentes déclinaisons théoriques et nationales. Il a dirigé ou co-dirigé plus de quinze ouvrages dont Handbook of Narratology (2009 ; 2e éd. 2014), Jan Mukařovský : Écrits 1928-1946 (2018), Le formalisme russe cent ans après (2018), Contemporary French and Francophone Narratology (2020) et Handbook of Diachronic Narratology (2023).

Thème d’intervention : « Complexité et théorie du récit »

Gerald Prince est Professeur d'Études françaises et francophones, membre associé de la Annenberg School of Communications et membre des sections doctorales de Linguistique et de Littérature comparée à l'Université de Pennsylvanie. Il est l'auteur de plusieurs livres, y compris A Dictionary of Narratology, Narrative as Theme, et Guide du roman de langue française (1901-1950 et 1051-2000).

Thème d’intervention : « Narratologie »

François Rastier, Directeur de recherche honoraire au CNRS, est un linguiste spécialité en sémantique des textes. Les œuvres littéraires font partie de ses domaines de recherche, En témoignent notamment Sens et textualité, Paris, Hachette, 1989 ; Ulysse à Auschwitz. Primo Levi, le survivant, Paris, Cerf, 2005 ; Créer : image, langage, virtuel, Paris-Madrid, Casimiro ; Mondes à l’envers. De Chamfort à Samuel Beckett, Paris, Classiques Garnier, 2018 ; Littérature et exterminations. Les témoignages inconcevables, Paris, PUF, 2019.

Thème d’intervention : « Linguistique et littérature »

Né à Athènes en 1971, Ilias Yocaris est professeur en sémiotique du texte et de l’image à l’Université Côte d’Azur. Ses recherches portent essentiellement sur le roman français du XIXe–XXIe siècle (Hugo, Zola, Roussel, Proust, Giono, Robbe-Grillet, Simon, Littell) et la sémiostylistique du discours filmique. Il a publié entre autres Style et semiosis littéraire (Paris, Classiques Garnier, coll. « Investigations stylistiques », 2016).

Thème d’intervention : « Les apports transdisciplinaires en stylistique ».

—

Réunion Zoom La Reconstruction

ID de réunion : 936 7511 4428

Code d’accès : 6mnt8B

—

