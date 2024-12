"La démarche écosophique de la compagnie Théâtre des trois Parques". Conf. de Julie Delille et Mélanie Bizet (Webinaire Ttépic)

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine séance du webinaire du groupe interuniversitaire Théâtre & Transitions : écologie profonde, intelligence collective (Ttépic).

La séance aura lieu le 06 décembre 2024 de 14h à 16h

Nous accueillerons Julie DELILLE (Metteuse en scène – comédienne – pédagogue, Directrice du Théâtre du Peuple de Bussang, Directrice artistique de la compagnie Théâtre des trois Parques) et Mélanie BIZET (Responsable du développement et de la médiation de la compagnie Théâtre des trois Parques)

Pour une rencontre autour de La démarche écosophique de la compagnie Théâtre des trois Parques.

(lien zoom en fin d’annonce)

Le Théâtre des trois Parques est une compagnie fondée en 2015 par Julie Delille, comédienne issue de l’école nationale de la Comédie de St Etienne et Clémence Delille scénographe formée à l’école supérieure du Théâtre National de Strasbourg. Associée à Equinoxe – scène nationale de Châteauroux de 2016 à 2019 puis actuellement à la maison de la culture – scène nationale de Bourges, la compagnie est implantée au cœur du Berry où elle mène des projets de recherche artistique et de médiation autour de ses thèmes de prédilection : le Vivant, les langages, les figures féminines.

Soucieuses de prendre soin de « la relation », Julie Delille et Mélanie Bizet portent au Théâtre des trois Parques un projet de médiation et d’interventions pédagogiques fort à destination des habitant·es, ainsi que des publics amateurs et scolaires. Avant, pendant et après les créations, la compagnie s'attache à éveiller l'imaginaire et la sensibilité liés aux lieux, aussi bien sur son territoire d’implantation que dans les théâtres qui l'accueille et avec lesquels elle chemine dans la durée.

Lien zoom

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/85781936468?pwd=NUdpaqPbNDynbw7NVsaELAFyP1rQUG.1

ID de réunion : 857 8193 6468

Code secret : 143324