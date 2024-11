Barbara Cassin, L'Odyssée au Louvre. Un roman graphique

Ulysse aux mille tours est un héros contemporain, naufragé et inventif, nostalgique d’un ailleurs et nostalgique de chez lui. C’est un héros grec, bien sûr, qui choisit d’être mortel, d’avoir un nom, d’être un soi-même racontable, d’inventer un discours qui gagne, et d’être reconnu.

Les mots de l’ Odyssée sont mis devant nos yeux par les vases qui écrivent au Louvre, galerie Campana, un roman graphique. Nous comprenons alors ce qu’est un monde païen, et comment Homère, la Bible ou la science ne nous tyrannisent pas de la même manière.

Au terme de ces conférences de la Chaire du Louvre, j’ai cru voir comment nous étions grecs. — B. C.

