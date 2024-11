James Baldwin, l'insaisissable (Paris)

MARDI 10 DÉCEMBRE 2024, 19h - Paris, Maison de l'Amérique latine

Entretien avec Sophie Haluk, à l'occasion de la parution de James Baldwin, l'insaisissable (Éditions de l'Institut du Tout-Monde, 2024)

Séance présentée par Loïc Céry (ITM)

L'un des événements éditoriaux les plus attendus du Centenaire James Baldwin, la parution de la biographie de référence par Sophie Haluk, sera marqué par cette soirée.

Séance de dédicaces au terme de la soirée.

James Baldwin (1924-1987) fut l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. Acteur phare du mouvement des Droits civiques aux États-Unis, il a consacré son existence et son œuvre à dénoncer le racisme et à tenter d’en démêler la complexité. Très politique, son écriture, d’une puissance poétique et d’une profondeur d’analyse remarquables, frappe par son honnêteté et sa puissance. Avec pour point focal Saint-Paul-de-Vence, où James Baldwin passa les dix-sept dernières années de sa vie, cette biographie s’appuie à la fois sur les nombreuses sources disponibles sur l’écrivain (biographies existantes, interviews, conférences, films documentaires, etc.) ainsi que sur les témoignages de proches de Baldwin, notamment dans le sud de la France. Nous traversons ici toute l’existence de l’écrivain, en lien étroit avec son œuvre, sans rien omettre de ses convictions, ses souffrances, ses combats, et des liens profonds qu’il tissa avec les grands leaders noirs américains, Martin Luther King et Malcolm X.

Une enquête minutieuse rehaussée par la profondeur des témoignages recueillis, la restitution de l’itinéraire de lutte politique, d’engagement intellectuel et d’abnégation littéraire de l’un des géants de la littérature américaine.

—

Sophie Haluk est journaliste et musicienne. Elle a vécu à New York, en Côte d’Ivoire, et a effectué de nombreux séjours au Liban. Journaliste de presse écrite et photographe, elle a réalisé plusieurs documentaires pour France Culture. Elle enseigne aujourd’hui le piano dans un conservatoire parisien et anime l’émission de radio Odyssées immigrées sur Aligrefm. Sa fréquentation passionnée de l’œuvre de James Baldwin ne l’a plus quittée depuis plus de vingt ans.