Revue d’Historiographie du Théâtre, n° 9 : "La base CESAR, bilan et perspectives"

Fondée en 2001, la base CESAR a été un projet pionnier dans l’utilisation des technologies numériques pour l’étude de l’histoire du théâtre. À l’occasion de son vingtième anniversaire et à l’aube d’un projet de refonte actuellement en cours, le colloque La base CESAR : bilans et perspectives a réuni certains de ses contributeurs et de ses utilisateurs ainsi que les responsables de projets voisins par la méthodologie et/ou le domaine étudié.

Le présent numéro ne saurait rendre compte de toute la richesse des échanges, mais il paraissait néanmoins nécessaire de garder une trace de ces différentes propositions. Il ne constitue pas non plus des actes de colloque à proprement parler : la diversité des formats de publication – vidéos, podcasts, articles, diaporamas – reflète la diversité des approches mises en œuvre : études de cas, dépouillements de fonds d’archives, présentations de projets à venir, en cours ou aboutis, etc.

Sommaire

Introduction

Marc Douguet

Échange d’expériences : l’archive comme salle des machines et plateforme digitale (article)

Fiona Macintosh

La base Premiers théâtres romands : modélisation de données et (re)construction de récits (article)

Natalia Wawrzyniak

La création et la constitution du site CESAR (podcast)

Anastasia Sakhnovskaia-Pankeeva

CESAR et le web des données : le projet Dramabase (présentation)

Marc Douguet, Théo Roulet

Données relationnelles hétérogènes en SHS (diaporama commenté)

Anne Garcia-Fernandez, Elisabeth Greslou

Quels outils pour pour l’analyse des mises en scène du théâtre grec ? (diaporama commenté)

Malika Bastin-Hammou

Les spectacles scolaires (Paris, XIVe-XVIIIe siècles) : sources et méthodes (diaporama)

Marie Demeilliez, Mathieu Ferrand

La vie théâtrale en province : collecte et traitement des données (article)

Bénédicte Louvat-Molozay