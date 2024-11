Fonctions du surréalisme (Turin)

Les 4, 5 et 6 décembre 2024, se tiendra au Rectorat de l'Université de Turin et au Palazzo Madama le colloque international « Fonctions du surréalisme », organisé par le Dipartimento di Studi Umanistici de l'Université de Turin, grâce au soutien de : Université de Turin, Dipartimento di Studi Umanistici de l'Université de Turin, Bando Cassini de l'Institut Français Italia, Agence Universitaire de la Francophonie, Dipartimento di Studi linguistici de l'Université de Padoue et e Dipartimento di Lingue letterature e culture straniere de l'Université Roma Tre.

Le colloque, qui s’inscrit dans le cadre des célébrations du Manifeste de Breton, vise à interroger la façon dont le surréalisme fonctionne comme référent de discours qui proviennent d’autres champs que le champ littéraire. Il s’agit également de réfléchir à sa constitution comme objet culturel et donc de se placer dans la perspective d’une histoire des récits du surréalisme en s’interrogeant moins sur la vérité factuelle des discours qui s’en saisissent que sur leur visée et leurs présupposés.

Conférenciers et conférencières invité.e.s : Corrado Bologna (Scuola Normale Superiore di Pisa), Luisa Campuzano (Universidad de la Habana), Frédéric Canovas (Arizona State University), Davide Dalmas (Université de Turin), Valeria Marino (Université de Turin), Olivier Penot-Lacassagne (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), Beatrice Sica (University College London), Peter Stockwell (University of Nottingham), Paolo Tamassia (Université de Trente).

Pour plus d'informations : https://www.fonctionsdusurrealisme.unito.it