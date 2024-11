Revue de Synthèse, 145/3-4 (2024) : "Questions de style" (dir. R. Mermet)

Revue de Synthèse, 145/3-4 (2024)

« Questions de style » / "Problems of Style"

Direction du numéro : Rémi Mermet

Ce dossier de la Revue de Synthèse se fait l’écho de la résurgence du concept de style dans la pensée contemporaine. Prenant acte du fait que la réflexion stylistique a aujourd’hui largement débordé le cadre rhétorique, pour s’ouvrir à un questionnement plus global sur les formes de l’expérience humaine, il se propose de donner un aperçu du foisonnement des recherches actuelles sur le style dans une perspective interdisciplinaire. La fécondité théorique du style tient en effet à sa grande plasticité, dont témoignent les contributions ici réunies, qu’elles traitent d’histoire et de philosophie des sciences, d’anthropologie, de musique, de littérature ou de jeu vidéo

Sommaire

Rémi Mermet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-323

Le style, encore et toujours

Style, Again and Always

ARTICLES

Matteo Vagelli­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325-363

Styles of Science and the Pluralist Turn: Between Inclusion and Exclusion

Styles scientifiques et le virage pluraliste : entre inclusion et exclusion

Jules Colmart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365-397

La traduction comme style de pensée chez Lévi-Strauss

Translation as a Thought Style in Lévi-Strauss’s Work

Fériel Kaddour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399-436

« Ce qui seul mérite le nom de style » : Adorno, Beethoven et les bassons de la Cinquième Symphonie

“The True Location of that which Alone Deserves to be Called Style”: Adorno, Beethoven and the Bassoons of the Fifth

Clara de Courson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437-460

Détourner un héritage stylistique. Du bon usage des stylèmes galants dans l’Histoire d’une Grecque moderne de Prévost d’Exiles

Diverting a Stylistic Legacy: On the Proper Use of Gallant Stylistic Features in Prévost d’Exiles’ The Greek Girl’s Story

Pierre Dernoncourt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461-495

L’actualité du style à la lumière des Soulsborne

Style in the Light of the Soulsborne Series

REVUE CRITIQUE

Cindy Gervolino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497-504

Gestes et diagrammes : approches philosophiques, linguistiques et mathématiques

COMPTES RENDUS

Styles artistiques, styles scientifiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505-524