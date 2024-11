Gil Delannoi, Les leçons de Maître Jean. Sagesse de La Fontaine

Dans les douze Livres qui composent les fameuses Fables choisies et mises en vers par M. de La Fontaine, la variation consiste très fréquemment à présenter une situation similaire (le recours à la ruse, par exemple) mais un résultat et une leçon finale différents : l’art de la variation ouvre ainsi le jeu infini des fables et s’accompagne d’un art de la nuance et du discernement. Lire les Fables comme un tout, sans en omettre aucune, renouvelle la lecture d’une œuvre méconnue sous cet aspect globalisant, ouvre de nouvelles perspectives de compréhension, tend vers d’inédites conclusions.

Car s’il existe bel et bien des leçons à tirer de ces historiettes « à morale », elles vont de la plus négative à la plus positive, de la simple nécessité de la survie jusqu’à l’approche du bonheur, de la prudence nécessaire à la tranquillité méritée. Mais toutes se ramènent à celle-ci : comprendre les variations du monde, c’est en pratiquer l’art pour celui qui, comme le disait Jorge Luis Borges, « écrit avec le sérieux d’un enfant qui s’amuse ». Telle est la sagesse de La Fontaine : opposer sans cesse et partout l’intelligence des situations à l’esprit de système et au sérieux empesé.

Gil Delannoi est chercheur et professeur à Sciences-Po. Philosophe, historien, essayiste et traducteur (Shakespeare), il est l’auteur d’essais sur la musique (Josquin des Prés, Bach, Mozart, Chostakovitch), le théâtre, la poésie (Horace, Wang Wei et d’autres poètes chinois), le thé et le vin.