Lire, intervenir, écrire : sur l'opération de lecture aujourd'hui (Anvers)

Un texte, fût-il gravé dans le marbre, n’est jamais un objet stable. Un texte est par définition une chose évanescente, à reconstruire, à réinventer à chaque nouvelle lecture. S’il n’y a pas de lecteur ou de lectrice, il n’y a pas de texte. Les choses sont aussi simples.

Comment faire pour donner vie à un texte de manière un peu efficace et, si possible, durable ? La parole sera aux pratiquants de la critique « interventionniste » qui commence à faire parler d’elle dans les départements de lettres. On est critique « interventionniste » quand on défend l’idée que le texte est ce qu’écrit le lecteur, et qu’il n’est peut-être rien d’autre. Y a-t-il un vrai sens des textes ? Est-ce bien le sens du texte que l’analyse cherche à retrouver ? Est-ce que le recours à la machine permet d’arriver, pour le texte lu, à une vérité plus « objective » ? En somme, nous voulons savoir si la lecture dite « littéraire » a aujourd’hui un avenir et, si oui, lequel.

Programme

Lundi 2 décembre 2024

18h00 : Réception offerte aux participants et aux membres de l’Alliance française, Brantijser, avec accompagnement musical

Mardi 3 décembre 2024

9h30 : Ouverture du colloque

Séance 1 : « Questions de méthode », présidence de séance : Delphine Calle, Anvers

10h00 : Sophie Rabau, Paris, « Lesbianiser Ulysses de Joyce »

10h30 : Emmanuel Bouju, Paris, « Lire en tapir. Ou rendre la littérature indisponible »

11h30 : Pause-café

12h00 : Franc Schuerewegen, Anvers, « Racine et la torpille »

13h00 : Déjeuner

Séance 2 : « Étrangetés de lecture », présidence de séance : Petr Dytrt, Brno

14h30 : Marika Piva, Padova, « La possibilité d’anéantir, une lecture »

15h00 : Andrea Del Lungo, Paris et Rome, « Comment abîmer les œuvres réussies ? Ou ce qu’on a fait de Madame Bovary à l’ère du numérique »

16h00 : Pause-café

16h30 : José Domingues de Almeida, Porto, « Mise en abyme contemporaine du lire littéraire : relevé, cartographie et cadre critique »

17h30 : Réception amicale, espace Agora

20h00 : Dîner au Club de la Faculté

Mercredi 4 décembre 2024

Séance 3 : « Pour une approche post-possible », présidence de séance : Anikó Ádám, Budapest

10h00 : Camille Bortier, Anvers, « Le post-possible en exemple »

10h30 : Vincent Jouve, Reims, « L’intention auctoriale : question théorique ou problème éthique ? »

11h30 : Pause-café

12h00 : Marie-Agathe Tilliette, Côte d’Opale, « Pour une lecture géométrique : lire en diagonale, en cercle ou en losange »

13h00 : Déjeuner



Séance 4 : « Table ronde : Le démon de la théorie », animateur : Vincent Ferré, Paris

Avec la participation d’entre autres Anikó Ádám (Budapest), Cristina Álvares (Braga), Paul Aron (Bruxelles), Maria de Jesus Cabral (Aveiro), Petr Dytrt (Brno), Victoria Ferrety (Cadix), Kris Peeters (Anvers), Anikó Radvánszky (Budapest), Philippe Vanhoof (Anvers)

17h00 : Réunion LEA ! autour du projet Reading Communities, Shaping Identities

18h00 : Réception au patio du Couvent Grauwzusters, discours (Vanessa Joosen, Maria de Jesus Cabral, Paul Aron, Isa Van Acker)