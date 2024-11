William Blanc, Justine Breton, Jonathan Fruoco, Robin des Bois, de Sherwood à Hollywood

Préface de Michel Pastoureau

Cinéma, bandes dessinées, séries télévisées, univers ludiques, littérature jeunesse, on ne compte plus les variantes et les versions des aventures de Robin des Bois. Pourtant, les origines de sa légende restent mal connues. A-t-il réellement existé ? Et de quand datent les premiers récits de ses exploits ?

Pour répondre à ces questions, cet ouvrage se penche non seulement sur les textes littéraires qui évoquent et mettent en scène l’archer de Sherwood depuis le XIVe siècle, mais aussi sur des chroniques et des sources judiciaires médiévales et modernes. Peu à peu, la légende traverse l’Atlantique et Robin devient à partir du XIXe siècle une figure centrale de la culture de masse américaine. C’est elle qui va diffuser la légende du hors-la-loi de Sherwood.

Écrit par trois spécialistes de la littérature médiévale et des représentations du Moyen Âge à l’époque contemporaine, ce livre vous entraîne dans un voyage à travers les mille visages d’une légende plus que jamais populaire.

