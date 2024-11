Patrice Lajoye, Aux origines d’Arsène Lupin. Ostrowski, rat d’hôtel à la Belle Époque

La fin du XIXe siècle voit apparaître un phénomène nouveau : le tourisme. Avec lui, apparaissent de grands hôtels, réservés à une clientèle fortunée. Ce luxe concentré dans des endroits ouverts au public attire rapidement une nouvelle classe de voleurs, les rats d’hôtel. Malgré ce nom peu flatteur, ce sont des criminels de grande classe : bien qu’issus de milieux populaires, ils sont cultivés, polyglottes, présentent bien. Ils louent une chambre, passent les nuits suivantes à cambrioler leurs voisins, puis repartent comme si de rien n’était. Jamais violents, ils s’efforcent de passer aussi inaperçus que possible.

Georges Ostrowski est l’un d’eux. Né en Ukraine, citoyen russe, il a été actif durant une quarantaine d’années, notamment en Allemagne, où il a été le « Fantôme Noir du Kaiserhauf », mais aussi en Angleterre, en Italie et surtout en France. Connu des polices européennes, un temps traqué par les fameuses « Brigades du Tigre », il est cependant resté remarquablement discret, au point de n’apparaître nulle part dans l’histoire de la criminalité. Il a néanmoins profondément et durablement influencé la culture populaire du XXe siècle, et fut l’inspirateur méconnu d’Arsène Lupin et de Fantômas.

Pour lui donner chair, Patrice Lajoye a traqué les traces ténues que ce véritable caméléon a laissées derrière lui : rapport de police, compte rendu d’interrogatoire, lettres, et surtout un abondant dossier de presse.

Docteur en Histoire, Patrice Lajoye est l’auteur de nombreux ouvrages dans le domaine de la mythologie, dont L’Arbre du monde, CNRS Éditions, 2016.