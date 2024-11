Histoire de l'art, histoire de la littérature : quels canons et quels curricula ? (Sciences Po, Paris)

HISTOIRE DE L'ART, HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE : QUELS CANONS ET QUELS CURRICULA ?

Avec :

-David Damrosch, Harvard University

-Alexandre Gefen, CNRS

-Gisèle Sapiro, EHESS

-Vincent Casanova, Editions du Seuil

-Anne Lafont, EHESS - CRAL - CEHTA

-Neil MacGregor, ancien directeur de la National Gallery et du British Museum (Londres), ancien directeur fondateur du Humboldt Forum (Berlin)

Table ronde organisée dans le cadre du colloque du 40e anniversaire du Centre d'Histoire de Sciences Po

HISTOIRE GLOBALE ET HISTORIOGRAPHIES NATIONALES. FICTIONS ET FRICTIONS

Qu’entend-on par « littérature mondiale », et quelles œuvres inscrire sous cette bannière, au présent comme au passé ? Y a-t-il quelque chose comme un « art global » dont on pourrait retracer l’histoire polycentrique, et quels seraient alors les enjeux d’une telle histoire globale de l’art ? Est-ce cela qu’il nous faudrait, au nom d’une revendication de justice en matière de patrimoine artistique et culturel, enseigner dans une université mondialisée comme la nôtre, ou exposer au musée, en lieu et place des canons et curricula qualifiés d’eurocentrés de nos « histoire de la littérature » et « histoire de l’art » ? Mais sommes-nous seulement d’accord sur ce dont on parle ainsi ?

L’enjeu de cette table ronde est de réfléchir, en assumant un regard comparatiste, à la manière dont les controverses entre les niveaux national, transnational, et global en historiographie, se posent aussi, et de manière plus visible encore, du côté des études littéraires et de l’histoire de l’art ; aux défis que l’articulation entre controverses scientifiques et polémiques sociétales pose à ces deux disciplines sur le plan de la recherche comme sur celui de l’enseignement ; et à la valeur heuristique que ces controverses croisées, avec l’ambition de décentrement qu’elles soutiennent, peuvent avoir pour nos collègues historiens et historiennes.

Horaire : 13 décembre 2024 de 14h30 à 17h

Lieu : Sciences Po, Campus de Paris St Thomas

Coordination

Thibault Boulvain (Sciences Po, CHSP) et Frédérique Leichter-Flack (Sciences Po, CHSP)