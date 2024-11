Les cercles de la subjectivité (Paris Nanterre)

Journée d'études

Les cercles de la subjectivité

le 7 décembre 2024, 9h-17h

Université de Paris Naterre, Bâtiment Max Weber (W)

Salle des conférences, 200 avenue de la République, 92000 Nanterre.



Programme



8h45 : Accueil des participant.e.s



9h00 : Elisa Reato (Université Paris Nanterre, Sophiapol)

« Remarques introductives »



9h15 : Thomas Bolmain (Université de Liège)

« Le jeune Foucault, le jeune Sartre et la critique du sujet de la psychologie »



10h00 : Michaël Crevoisier (Université de Franche-Comté, Logiques de l’Agir)

« Sartre par Beauvoir : la double ambiguïté du sujet »



10h45 : Pause



11h00 : Judith Revel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ISJPS - IUF)

« Sartre et Merleau-Ponty, “deux chevaleries” ? »



11h45 : Jean-Claude Monod (CNRS, UMR 8547, Archives Husserl, CNRS / ENS / PSL)

« Que faire de sa vie ? Du “projet originel” à “l’esthétique de l’existence” »



12h30 : Déjeuner



14h00 : Hervé Oulc’hen (CPGE, Poitiers)

« La Révolution éclatée : entre Sartre et Foucault »



14h45 : Jean-Marc Mouillie (Université d’Angers)

« Maladie et liberté. Une critique clinique du normatif (Canguilhem, Foucault, Sartre) »



15h30 : Pause



15h45 : Hadi Rizk (Première supérieure (hon.), lycée Henri IV, Paris)

« Les ambivalences de la subjectivation de Gustave Flaubert en artiste »



16h30 : Remarques conclusives



17h00 : Fin de la journée